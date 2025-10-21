https://sputnik-georgia.ru/20251021/gruziya-i-turtsiya-usilivayut-partnerstvo-v-sfere-zdravookhraneniya-295471692.html
Грузия и Турция усиливают партнерство в сфере здравоохранения
Грузия и Турция усиливают партнерство в сфере здравоохранения
Sputnik Грузия
Стороны отметили, что тесное партнерство двух стран в сфере здравоохранения принесло конкретные ощутимые результаты 21.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-21T22:15+0400
2025-10-21T22:15+0400
2025-10-21T22:20+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
турция
министерство здравоохранения грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/15/295471314_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_d54a1bdc11f725e110349dfe1ad2f722.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, а также активное сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Минздрава Турции Кемал Мемисоглу, сообщили в пресс-службе главы правительства. Глава Минздрава Турции прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе визита будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны отметили, что тесное партнерство двух стран в сфере здравоохранения принесло конкретные ощутимые результаты в предоставлении гражданам качественных медицинских услуг и в финансовой доступности лекарств. Премьер Грузии отметил плодотворное сотрудничество с турецкими клиниками в сфере укрепления услуг детской онкологии. В ходе визита турецкая делегация также проведет встречи с депутатами парламента и другими высокопоставленными лицами. В начале октября министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе в рамках официального визита в Турцию принял участие в международном медицинском конгрессе, который объединил представителей здравоохранения разных стран и международных экспертов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/15/295471314_155:0:1576:1066_1920x0_80_0_0_358bd297547dd6e816b0d41e0c0409d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, турция, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, турция, министерство здравоохранения грузии
Грузия и Турция усиливают партнерство в сфере здравоохранения
22:15 21.10.2025 (обновлено: 22:20 21.10.2025)
Стороны отметили, что тесное партнерство двух стран в сфере здравоохранения принесло конкретные ощутимые результаты
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, а также активное сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Минздрава Турции Кемал Мемисоглу, сообщили в пресс-службе главы правительства.
Глава Минздрава Турции прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе визита будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения.
"У меня состоялась конструктивная встреча с министром здравоохранения Турции Кемалом Мемисоглу. Я поблагодарил его за постоянную поддержку Турцией Грузии в сфере здравоохранения, и в очередной раз подтвердил готовность Грузии к дальнейшему углублению партнерства на благо наших граждан", – отметил Кобахидзе в сети Х.
Стороны отметили, что тесное партнерство двух стран в сфере здравоохранения принесло конкретные ощутимые результаты в предоставлении гражданам качественных медицинских услуг и в финансовой доступности лекарств.
Премьер Грузии отметил плодотворное сотрудничество с турецкими клиниками в сфере укрепления услуг детской онкологии.
Кобахидзе поблагодарил министра здравоохранения Турции за поддержку грузинского сектора здравоохранения и выразил надежду, что подписание меморандума о сотрудничестве между ведомствами здравоохранения двух стран будет способствовать дальнейшему развитию партнерства.
В ходе визита турецкая делегация также проведет встречи с депутатами парламента и другими высокопоставленными лицами.
В начале октября министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе в рамках официального визита в Турцию принял участие в международном медицинском конгрессе, который объединил представителей здравоохранения разных стран и международных экспертов.