Грузия и Турция усиливают партнерство в сфере здравоохранения

Грузия и Турция усиливают партнерство в сфере здравоохранения

21.10.2025

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Турции, а также активное сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Минздрава Турции Кемал Мемисоглу, сообщили в пресс-службе главы правительства. Глава Минздрава Турции прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе визита будет подписан меморандум о более активном сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны отметили, что тесное партнерство двух стран в сфере здравоохранения принесло конкретные ощутимые результаты в предоставлении гражданам качественных медицинских услуг и в финансовой доступности лекарств. Премьер Грузии отметил плодотворное сотрудничество с турецкими клиниками в сфере укрепления услуг детской онкологии. В ходе визита турецкая делегация также проведет встречи с депутатами парламента и другими высокопоставленными лицами. В начале октября министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе в рамках официального визита в Турцию принял участие в международном медицинском конгрессе, который объединил представителей здравоохранения разных стран и международных экспертов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

