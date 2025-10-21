https://sputnik-georgia.ru/20251021/myach-s-avtografami-legend-dinamo-tbilisi-peredadut-shkole-imeni-mirzy-gelovani-v-belarusi-295467549.html

Мяч с автографами легенд "Динамо" Тбилиси передадут школе имени Мирзы Геловани в Беларуси

Мяч с автографами легенд "Динамо" Тбилиси передадут школе имени Мирзы Геловани в Беларуси

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Легендарные грузинские футболисты тбилисского "Динамо" после матча с амстердамским "Аяксом" оставили автографы на мяче, который... 21.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-21T14:34+0400

2025-10-21T14:34+0400

2025-10-21T14:34+0400

грузия

новости

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/15/295466684_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aac456f759a5ab267d1419c88bbac65d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Легендарные грузинские футболисты тбилисского "Динамо" после матча с амстердамским "Аяксом" оставили автографы на мяче, который передадут в дар Ржавской школе им. Мирзы Геловани, расположенной в Бешенковичском районе Витебской области Беларуси. Вместе с мячами ученики получат от Федерации футбола Грузии и майки. Как сообщили Sputnik Грузия, в будущем в Грузию планируется пригласить группу белорусских детей из села Санники, где похоронен всеми любимый грузинский поэт, погибший летом 1944 года в ходе операции "Багратон" при освобождении Беларуси.Напомним, летом этого года ученики из разных городов Грузии благодаря организаторам проекта "Поезд памяти" впервые посетили братскую могилу в Санниках, почтив память Мирзы Геловани. Дети исполнили гимн Грузии и вместе с белорусскими сверстниками читали стихи поэта. Во время поездки, которую оперативно организовали благодаря председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой, делегацию из Грузии лично встречали сенатор Наталья Глинская, начальник отдела по образованию Бешенковичского райисполкома Николай Шипуля, директор Ржавской школы им. Геловани Александр Шипуля и педагоги. Тогда и зародилась у членов грузинской делегации идея пригласить белорусских школьников на родину поэта, чье имя носит их школа. Руководитель департамента стадионов Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия в беседе с нами отметил: "Я хотел бы поблагодарить всех, в том числе Николая Шипулю, а также директора школы имени Геловани Александра Шипулю за проводимую ими очень важную работу, за то, как взрослые и дети ухаживают за братской могилой, где покоится наш великий грузинский поэт. В Грузии тронуты отношением белорусов к героям войны. У меня у самого дед погиб в Керчи, и я долго искал его могилу…" Как отметил Кварацхелия, в случае приезда учеников Ржавской школы им. Геловани, он покажет им главный стадион страны.

https://sputnik-georgia.ru/20250918/poezd-pamyati-po-sledam-velikoy-otechestvennoy-voyny-294993035.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура