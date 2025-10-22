https://sputnik-georgia.ru/20251022/diplomat-usilivshiy-polyarizatsiyu-deputat-o-deyatelnosti-posla-germanii-v-gruzii-295477147.html

Дипломат, усиливший поляризацию: депутат о деятельности посла Германии в Грузии

Дипломат, усиливший поляризацию: депутат о деятельности посла Германии в Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и... 22.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-22T15:55+0400

2025-10-22T15:55+0400

2025-10-22T15:55+0400

политика

грузия

новости

германия

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294904142_0:85:1698:1040_1920x0_80_0_0_31ea90d1e7ff5fd8ad1e52354949b02b.png

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Посол Германии Петер Фишер сыграл крайне негативную роль в усилении поляризации в Грузии, однако Тбилиси надеется, что Берлин пересмотрит ситуацию и поможет вернуть отношения между странами на заслуженный уровень, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.МИД Германии 19 октября временно отозвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. По словам депутата, интересно, какой будет реакция немецких властей, и как они на самом деле оценивают деятельность бывшего посла в Грузии. "Очень хорошо, что в этом вопросе звучат не только наши голоса. Мы не сможем быть успешными, и эти вопросы не получат ответов, если сами немцы не зададут их своему правительству. Хорошо, что в Германии такие голоса слышны", – отметил он. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251021/glava-mid-gruzii-deystviya-posla-germanii-obostrili-dvustoronnie-otnosheniya-295468762.html

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, германия, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия