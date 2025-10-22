https://sputnik-georgia.ru/20251022/eks-premer-gruzii-na-doprose-priznal-poluchenie-nelegalnykh-dokhodov-295489192.html

Экс-премьер Грузии на допросе признал получение незаконных доходов

Экс-премьер Грузии на допросе признал получение незаконных доходов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили был допрошен Агентством по борьбе с коррупцией, он полностью сотрудничал со следствием и признал получение незаконных доходов на протяжении многих лет, сообщил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе.Махинации на миллион долларов – в Грузии задержан связанный с бывшим главой СГБ бизнесмен>>>По его словам, в ближайшие дни следствие рассмотрит вопрос квалификации его действий и избрания в отношении него меры пресечения на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств.В домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц были проведены обыски 17 октября. Правоохранители изъяли 7,22 миллиона долларов, золотые украшения и дорогие картины. В последние дни, в рамках того же уголовного дела, были проведены дополнительные обыски на 11 объектах.Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января 2024 года. Он дважды занимал пост премьер-министра Грузии. Первый срок – с 20 ноября 2013 года по 30 декабря 2015 года, второй срок – с 22 февраля 2021 года по 29 апреля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

