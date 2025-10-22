https://sputnik-georgia.ru/20251022/makhinatsii-na-million-dollarov---v-gruzii-zaderzhan-svyazannyy-s-byvshim-glavoy-sgb-biznesmen-295488861.html

Махинации на миллион долларов – в Грузии задержан связанный с бывшим главой СГБ бизнесмен

Махинации на миллион долларов – в Грузии задержан связанный с бывшим главой СГБ бизнесмен

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала предпринимателя Кобу Хундадзе, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности страны Григолом Лилуашвили, по обвинению в легализации незаконных доходов в особо крупном размере – более 1,3 млн долларов, заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге. В домах экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц были проведены обыски 17 октября. Правоохранители изъяли 7,22 миллиона долларов, золотые украшения и дорогие картины. В последние дни, в рамках того же уголовного дела, были проведены дополнительные обыски на 11 объектах. При обыске жилого дома вышеупомянутого Хундадзе было изъято 94 конверта с различными суммами денег на общую сумму в 1,319 млн долларов США. Следствие установило, что обвиняемый разработал сложную схему, чтобы узаконить крупные суммы денег, происхождение которых он не мог подтвердить. На эти средства он покупал земельные участки в Тбилиси, вкладывая имущество в уставный капитал собственных компаний и товариществ.Таким образом деньги и имущество незаконного происхождения вовлекались в легальный бизнес-оборот, а многочисленные сделки с недвижимостью помогали скрыть их настоящий источник и владельца. В результате преступной деятельности 30 объектов недвижимости были зарегистрированы на имя обвиняемого и его компании, а еще 51 объект – внесен в уставный капитал основанной им строительной фирмы. Легализовал незаконные доходы Коба Хундадзе в период с 2017-го по 2025 год. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в доме у еще одного фигуранта дела Михаила Чохели, который связан с бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе, в сейфах было обнаружено 2,904 млн долларов США. О задержании Чохели в Генпрокуратуре на данном этапе следствия не сообщили. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Грузии и Служба государственной безопасности продолжают интенсивное расследование с целью получения доказательств, имеющих значение для дела, а также установления других лиц, причастных к преступлению, и проведения соответствующих правовых процедур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

