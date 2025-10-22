https://sputnik-georgia.ru/20251022/natsdvizhenie-ostaetsya-vragom-konstitutsii-gruzii--deputat-295478886.html

"Нацдвижение" остается врагом Конституции Грузии – депутат

Конституционный суд Грузии уполномочен запретить политическую партию, действия которой нарушали верховный закон государства, создавали угрозу... 22.10.2025

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Коллективное "Национальное движение" остается врагом Конституции и государственности Грузии, поэтому важно, чтобы правящая команда обратилась с иском в Конституционный суд с требованием его запрета, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Правящая партия "Грузинская мечта" готовит иск в Конституционный суд Грузии с требованием запрета ряда оппозиционных партий, который может затронуть до десяти партий, включая "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело", "За Грузию" и "Стратегия Агмашенебели". В правящей команде утверждают, что главная цель иска – "оздоровление политической системы в Грузии". Он напомнил, что теме запрета оппозиционных партий предшествовала работа парламентской следственной комиссии, возглавляемой вице-спикером Теей Цулукиани, которая собрала материалы о противоречащей Конституции деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и политических объединений, созданных после 2012 года."Этому предшествовала работа следственной комиссии в парламенте Грузии, которая еще раз заставила наше общество задуматься о тех кровавых девяти годах, когда “Единое национальное движение” преступно совершало насилие над грузинским государством", - отметил депутат.Оппозиция в ГрузииБольшинство оппозиционных партий в Грузии, к примеру, "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", "Традиционалисты", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", были созданы бывшими членами "Единого национального движения". Отдельно следует упомянуть партии, созданные бывшими соратниками правящей партии "Грузинская мечта", – "За Грузию" и "Для народа". Кроме того, в стране есть политические объединения, появившиеся уже после смены правительства 2012 году, – "Лело", "Площадь свободы" и "Граждане", к которым присоединились политики из "Республиканской партии". Последние две оппозиционные группы, хоть и не связаны с "Нацвижением", активно поддерживали протесты оппонентов правящей силы. Власть, в свою очередь, рассматривает протестные движения как попытки "саботажа" или "революции".Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, либо разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и сущность деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

