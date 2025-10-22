https://sputnik-georgia.ru/20251022/rossiyskaya-i-amerikanskaya-storony-rabotayut-nad-podgotovkoy-sammita-v-vengrii-295480008.html

Российская и американская стороны работают над подготовкой саммита в Венгрии

Российская и американская стороны работают над подготовкой саммита в Венгрии

22.10.2025

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Американо-российский саммит в Венгрии состоится, когда завершатся этапы подготовки и придет время для встречи, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также уточнил, что Будапешт не станет арестовывать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну.Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Ее организацию будут прорабатывать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>Читайте Sputnik Литва в MAX

