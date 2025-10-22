https://sputnik-georgia.ru/20251022/soglasny-li-vy-s-ideey-gruzinskoy-mechty-o-reforme-sistemy-obrazovaniya-295462471.html
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
Sputnik Грузия
22.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-22T14:31+0400
2025-10-22T14:31+0400
2025-10-22T14:31+0400
грузия
новости
общество
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
образование в грузии
система образования
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9a18e51a910726940c4a1b46096a6488.jpg
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365109_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c5237b1601fa932a62516225ac4e6e71.jpg
Sputnik Грузия
грузия, новости, общество, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, образование в грузии, система образования, опросы
грузия, новости, общество, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, образование в грузии, система образования, опросы
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться