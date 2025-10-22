https://sputnik-georgia.ru/20251022/zedazeni--mesto-gde-yazychestvo-vstretilo-khristianstvo-295481896.html

Зедазени – место, где язычество встретило христианство

В VI веке на этом месте ассирийский отец Иоанн основал монастырь, и по его молитве из-под земли забил источник – символ новой веры. С этого момента Зедазени стал духовной точкой отсчета христианской Грузии. За века монастырь пережил войны, разрушения и восстановления. Его стены помнят нашествия, пожары и эпохи возрождения, когда обитель вновь наполнялась звоном колоколов и голосами монахов. Сегодня сюда поднимаются не только паломники, но и те, кто ищет прикосновения к древней истории Грузии, где на одной вершине сошлись язычество и христианство, легенда и вера.

