Зедазени – место, где язычество встретило христианство
Зедазени – место, где язычество встретило христианство
На вершине горы Зедазени, среди туманов и лесов, когда-то стоял идол древнего божества Задена. Здесь, по преданию, языческие обряды сменились первыми... 22.10.2025
В VI веке на этом месте ассирийский отец Иоанн основал монастырь, и по его молитве из-под земли забил источник – символ новой веры. С этого момента Зедазени стал духовной точкой отсчета христианской Грузии. За века монастырь пережил войны, разрушения и восстановления. Его стены помнят нашествия, пожары и эпохи возрождения, когда обитель вновь наполнялась звоном колоколов и голосами монахов. Сегодня сюда поднимаются не только паломники, но и те, кто ищет прикосновения к древней истории Грузии, где на одной вершине сошлись язычество и христианство, легенда и вера.
Зедазени – место, где язычество встретило христианство
14:27 22.10.2025 (обновлено: 15:16 22.10.2025)
На вершине горы Зедазени, среди туманов и лесов, когда-то стоял идол древнего божества Задена. Здесь, по преданию, языческие обряды сменились первыми христианскими молитвами
