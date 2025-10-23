Это не активизм, а нарушение: в правящей партии Грузии осудили действия участницы митинга

https://sputnik-georgia.ru/20251023/eto-ne-aktivizm-a-narushenie-v-pravyaschey-partii-gruzii-osudili-deystviya-uchastnitsy-mitinga-295492898.html
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Молодая женщина, взобравшаяся на полицейскую машину, никогда не станет лицом ни грузинской женщины, ни грузинского активизма, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. МВД Грузии 22 октября сообщило о задержании до 20 участников митинга на проспекте Руставели перед зданием парламента за нарушение новых правил проведения акций протеста. По данным ведомства, участники попытались незаконно перекрыть движение, в результате чего были задержаны в административном порядке, а девушка, забравшаяся на полицейскую машину, – в уголовном. "Девушка, бегающая по полицейской машине, никогда не станет лицом ни грузинской женщины, ни грузинского активизма. К сожалению, эти так называемые активисты требуют быть чьими-то слугами и подчиняться чужой воле", – заявила Цилосани. По ее словам, все задержанные должны нести ответственность, и речь не идет о политических мотивах. "Разумеется, закон даст соответствующую оценку, и каждый человек, задержанный за подобное самоуправство или преступные действия, является нарушителем. Их задержание никак не связано с политическими интересами", – отметила Цилосани. По информации МВД, молодая женщина не подчинилась законным требованиям полицейских, взобралась на патрульную машину и оскорбила сотрудников правоохранительных органов, их честь, форму и общественность. Она задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за хулиганство. Депутат от правящей партии Давид Матикашвили отметил, что закон уже реагирует на происходящее и будет действовать строго. Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс, согласно которым ужесточены правила проведения митингов. Так, согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Молодая женщина, взобравшаяся на полицейскую машину, никогда не станет лицом ни грузинской женщины, ни грузинского активизма, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.
МВД Грузии 22 октября сообщило о задержании до 20 участников митинга на проспекте Руставели перед зданием парламента за нарушение новых правил проведения акций протеста. По данным ведомства, участники попытались незаконно перекрыть движение, в результате чего были задержаны в административном порядке, а девушка, забравшаяся на полицейскую машину, – в уголовном.
"Девушка, бегающая по полицейской машине, никогда не станет лицом ни грузинской женщины, ни грузинского активизма. К сожалению, эти так называемые активисты требуют быть чьими-то слугами и подчиняться чужой воле", – заявила Цилосани.
По ее словам, все задержанные должны нести ответственность, и речь не идет о политических мотивах.
"Разумеется, закон даст соответствующую оценку, и каждый человек, задержанный за подобное самоуправство или преступные действия, является нарушителем. Их задержание никак не связано с политическими интересами", – отметила Цилосани.
По информации МВД, молодая женщина не подчинилась законным требованиям полицейских, взобралась на патрульную машину и оскорбила сотрудников правоохранительных органов, их честь, форму и общественность. Она задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за хулиганство.
Депутат от правящей партии Давид Матикашвили отметил, что закон уже реагирует на происходящее и будет действовать строго.
"Административные задержания в случае повторного нарушения перейдут в уголовное преследование. Если для них это стоит того – ради абсурдной ситуации, когда несколько десятков человек перекрывают главную артерию столицы, – это их выбор. Но каждый нарушитель понесет наказание", – сказал он.
Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс, согласно которым ужесточены правила проведения митингов.
Так, согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток.
Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.