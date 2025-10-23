Грузия
Папуашвили: Европейские ценности, поддерживающие Саакашвили и его соратников, лишь ширма
Папуашвили: Европейские ценности, поддерживающие Саакашвили и его соратников, лишь ширма
Sputnik Грузия
Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда другие страны поучают ее, что такое свобода и демократия, считает глава грузинского парламента 23.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Европейские ценности, которые поддерживают таких преступников, как экс-президент Михаил Саакашвили, бывший глава Минюста Ника Гварамия и экс-глава обороны Давид Кезерашвили, являются ширмой для истинных геополитических целей и существенно отличаются от подлинных грузинских ценностей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире "Аджарского телевидения". Западные страны продолжают критиковать грузинские власти за "откат от демократии" и "антизападную риторику". В ЕС требуют от властей освободить задержанных на акциях протеста активистов, а также оппозиционных политиков и позволить гражданам проводить "мирные демонстрации". По его словам, за этой ширмой кроются холодные политические цели – иметь в Грузии марионеточную власть и через нее реализовывать свои геополитические цели. "Никто не должен поучать нас, что такое демократия, права человека и свобода, особенно в постсоветских и прибалтийских странах, а также в некоторых посткоммунистических странах Восточной Европы," – заявил Папуашвили. По его словам, Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда, к слову, страны Балтии и посткоммунистические страны поучают страну, что такое свобода и демократия. Ранее спикер парламента Грузии заявил, что за попыткой госпереворота в день выборов в органы местной власти 4 октября стоит Брюссель. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в России
Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда другие страны поучают ее, что такое свобода и демократия, считает глава грузинского парламента
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Европейские ценности, которые поддерживают таких преступников, как экс-президент Михаил Саакашвили, бывший глава Минюста Ника Гварамия и экс-глава обороны Давид Кезерашвили, являются ширмой для истинных геополитических целей и существенно отличаются от подлинных грузинских ценностей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире "Аджарского телевидения".
Западные страны продолжают критиковать грузинские власти за "откат от демократии" и "антизападную риторику". В ЕС требуют от властей освободить задержанных на акциях протеста активистов, а также оппозиционных политиков и позволить гражданам проводить "мирные демонстрации".

"Да, грузинские ценности немного отличаются от европейских ценностей, которые поддерживают Саакашвили, Гварамия и Кезерашвили, и мы должны говорить о грузинских ценностях. Давайте избавимся от этой химеры, которую нам преподносят плоскими словами, европейские ценности являются обычной ширмой", – заявил Папуашвили.

По его словам, за этой ширмой кроются холодные политические цели – иметь в Грузии марионеточную власть и через нее реализовывать свои геополитические цели.
"Никто не должен поучать нас, что такое демократия, права человека и свобода, особенно в постсоветских и прибалтийских странах, а также в некоторых посткоммунистических странах Восточной Европы," – заявил Папуашвили.
По его словам, Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда, к слову, страны Балтии и посткоммунистические страны поучают страну, что такое свобода и демократия.
Ранее спикер парламента Грузии заявил, что за попыткой госпереворота в день выборов в органы местной власти 4 октября стоит Брюссель.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
