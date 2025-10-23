https://sputnik-georgia.ru/20251023/papuashvili-evropeyskie-tsennosti-podderzhivayuschie-saakashvili-i-ego-soratnikov-lish-shirma-295493392.html

Папуашвили: Европейские ценности, поддерживающие Саакашвили и его соратников, лишь ширма

Папуашвили: Европейские ценности, поддерживающие Саакашвили и его соратников, лишь ширма

Sputnik Грузия

Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда другие страны поучают ее, что такое свобода и демократия, считает глава грузинского парламента 23.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-23T12:52+0400

2025-10-23T12:52+0400

2025-10-23T13:09+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

тбилиси

брюссель

михаил саакашвили

ника гварамия

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4b6e766ac29614886790c2ab3eac6e6.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Европейские ценности, которые поддерживают таких преступников, как экс-президент Михаил Саакашвили, бывший глава Минюста Ника Гварамия и экс-глава обороны Давид Кезерашвили, являются ширмой для истинных геополитических целей и существенно отличаются от подлинных грузинских ценностей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире "Аджарского телевидения". Западные страны продолжают критиковать грузинские власти за "откат от демократии" и "антизападную риторику". В ЕС требуют от властей освободить задержанных на акциях протеста активистов, а также оппозиционных политиков и позволить гражданам проводить "мирные демонстрации". По его словам, за этой ширмой кроются холодные политические цели – иметь в Грузии марионеточную власть и через нее реализовывать свои геополитические цели. "Никто не должен поучать нас, что такое демократия, права человека и свобода, особенно в постсоветских и прибалтийских странах, а также в некоторых посткоммунистических странах Восточной Европы," – заявил Папуашвили. По его словам, Грузия должна раз и навсегда избавиться от комплексов, когда, к слову, страны Балтии и посткоммунистические страны поучают страну, что такое свобода и демократия. Ранее спикер парламента Грузии заявил, что за попыткой госпереворота в день выборов в органы местной власти 4 октября стоит Брюссель. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251022/es-podderzhal-aktivista-nasilnika--reaktsiya-predsedatelya-parlamenta-gruzii-295487049.html

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тбилиси, брюссель, михаил саакашвили, ника гварамия, еврокомиссия