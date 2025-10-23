Самое время инвестировать в Грузию – крупнейший арабский девелопер

https://sputnik-georgia.ru/20251023/samoe-vremya-investirovat-v-gruziyu--krupneyshiy-arabskiy-developer-295494045.html

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Развитие туризма и сферы недвижимости в Грузии дают основания говорить о том, что сейчас удачное время инвестировать в страну, заявил основатель и управляющий директор крупнейшей арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар в эфире телекомпании "Имеди".Инвестиция арабского девелопера Emaar Properties/Eagle Hills в размере 6 млрд долларов будет распределена на шесть лет и станет крупнейшим вложением в истории Грузии. По его словам, туризм Грузии ежегодно растет на 8-9%, и аналогичный прогресс наблюдается и в секторе недвижимости, что в целом указывает на здоровый рост этих сфер. Динамичная экономика, безопасная среда Решение инвестировать в сектор недвижимости Грузии основатель и управляющий директор крупнейшей арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар принял после того, как лично убедился в динамичной экономике, безопасной среде и политической ситуации в стране. "Я почувствовал себя здесь (в Грузии, прим.) великолепно, да и люди были позитивными. У меня появилась позитивная эмоция. Я всегда обращаю внимание и на другие факторы, например, насколько развита экономика, насколько безопасна окружающая среда, какова местная политика, – и я чувствовал только позитив, вот так все и началось", – заявил Алабар. Как пояснил Алабар, он приезжал в Грузию пару раз, и во время визита прогулялся по улицам Тбилиси, изучил характер города, его облик, жителей. "Я даже попробовал грузинские блюда и убедился, что это хорошее место", – отметил он. По его словам, грузинское гостеприимство сыграло большую роль в формировании позитивного отношения к Грузии. "У вас, грузин, очень хороший вкус, это видно по вашей внешности, по вашей одежде, по вашей еде, по архитектуре ваших городов, будь она новой или старой. Я изучал грузинскую архитектуру, это очень интересное сочетание, мне это очень нравится. Она особенная", – отметил он. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

