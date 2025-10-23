https://sputnik-georgia.ru/20251023/vneshnee-davlenie-na-gruziyu-oslablo--kobakhidze-zayavil-o-novom-etape-borby-s-korruptsiey-295495240.html
Внешнее давление на Грузию ослабло – Кобахидзе заявил о новом этапе борьбы с коррупцией
В рамках правительственной программы по борьбе с коррупцией были задержаны высокопоставленные чиновники и бывшие члены правительства Грузии 23.10.2025
В рамках правительственной программы по борьбе с коррупцией были задержаны высокопоставленные чиновники и бывшие члены правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили после возвращения в политику в 2023 году прямо обозначил борьбу с коррупцией в качестве приоритета, и сегодня никакие внешние факторы не препятствуют правительству реализовывать эту задачу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признался во время допроса, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы. Ранее, 17 октября, в домах Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми человек прошли обыски, в результате которых были изъяты компьютеры, телефоны, драгоценности, картины и более 7 миллионов долларов.
"В декабре 2023 года, когда он вернулся в политику, он прямо заявил, что борьба с коррупцией будет одним из главных приоритетов. На это потребовалось время. Прошлый год был очень сложным, в том числе он был годом выборов, ощущалось серьезное политическое давление. Сегодня мы сильны как никогда, независимы как никогда и способны отвечать на вызовы", – сказал Кобахидзе.
По его словам, государство было слабо для борьбы с коррупцией из-за постоянных попыток расшатать государство как внутри, так и извне.
"У нас есть сегодня всяческий ресурс для борьбы и превенции коррупции", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, с 8 февраля 2024 года правительство работает абсолютно прозрачно.
"Что касается политической части и борьбы с коррупцией в целом, то с 8 февраля 2024 года вы можете посмотреть любой акт, любое решение правительства Грузии. Все акты правительства Грузии опубликованы. С 8 февраля 2024 года правительство работает абсолютно прозрачно, более того, в конкретных сферах практика изменилась – относительно энергетики, прямой приватизации", – заявил Кобахидзе.
По его словам, практика изменилась во всех сферах, и бюджет получает максимальную выгоду от всех решений правительства.
Кроме того, как подчеркнул глава правительства, если кто-либо уличит правительство в коррупции после 2024 года, то власти готовы дать ответы на все вопросы.
В Грузии осенью 2025 года разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Его обвиняют в растрате госсредств и отмывании 1,3 млн лари в 2023 году при покупке аппарата МРТ для военного госпиталя.
По этому же делу задержаны его заместитель и экс-глава департамента закупок Минобороны.
Также ранее, в июне 2025 года, по обвинению в растрате государственных средств и отмывании денег был задержан первый заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Его обвиняют в отмывании 2,2 миллиона лари.