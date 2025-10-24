https://sputnik-georgia.ru/20251024/glava-sektsii-interesov-rf-grazhdane-gruzii-mogut-uchitsya-v-rossii-sovershenno-besplatno-295508220.html

Глава Секции интересов РФ: граждане Грузии могут учиться в России совершенно бесплатно

Глава Секции интересов РФ: граждане Грузии могут учиться в России совершенно бесплатно

Sputnik Грузия

Как бесплатно получить образование в России? В чем преимущество учебы в соседней стране? Можно ли обучаться онлайн? Как поступить, если не знаешь русского... 24.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-24T10:00+0400

2025-10-24T10:00+0400

2025-10-24T10:00+0400

аналитика

интервью

россия

грузия

общество

образование

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295505629_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_50c52bf7cd2fb085d66a0fbed0110976.jpg

На самые актуальные вопросы ответил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов. - С 15 сентября открыт прием заявок на участие в отборе на бесплатное обучение в России в 2026/2027 учебном году в рамках квоты Правительства Российской Федерации. Секция интересов России начала отборочные мероприятия среди граждан Грузии. Как Вы считаете, чем российское образование может быть привлекательным для грузинских абитуриентов? Чего им стоит ожидать в России? - Россия входит в число мировых лидеров по количеству иностранных студентов, обучающихся в отечественных вузах. Их интерес к российскому образованию закономерен. Наша страна имеет богатейшее наследие в самых различных областях науки, в том числе наиболее востребованных сегодня. Это медицина, компьютерные технологии, инженерия и технологии строительства, машиностроение, лингвистика, экономика и управление, сельское, лесное и рыбное хозяйство, прикладная геология, нефтегазовое дело и геодезия. И этот список можно продолжить. Ежегодно в рамках квотной программы Правительства Российской Федерации для Грузии выделяется определенное количество мест, причем, подчеркну, абсолютно бесплатных. Более того, студентам, прошедшим отбор, выплачивают стипендии и предоставляют общежитие. В свободное от учебы время им разрешается официально трудоустроиться. Год назад для грузинских граждан, въезжающих в Россию в целях получения образования, был установлен безвизовый режим на период обучения, так что для пересечения границы понадобится только паспорт. Единственное требование – в течение 90 дней после приезда необходимо получить временную регистрацию на территории России. Отделы по работе с иностранными студентами на местах в вузах всегда помогают с такими вопросами. Для въезда в Россию вводятся новые правила – Секция интересов РФ в Грузии >>- В чем преимущество данной квотной программы? - Программа дает уникальную возможность учиться и жить практически в любом городе России, поскольку в программе участвует более 700 учебных заведений, включая такие признанные во всем мире вузы, как Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова и многие другие именитые учебные заведения. У кандидатов есть возможность выбрать любую из 650 специальностей: от дизайна и актерского мастерства до ядерной физики, экономики или юриспруденции. При этом поступать можно на различные уровни образования: бакалавриат или специалитет, в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. - По данной программе можно получить только высшее образование? - Нет, не только. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что предоставляется возможность получить среднее специальное образование, например, овладеть специальностями медсестры или фельдшера. А также дополнительное профессиональное образование для тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании и хочет углубить свои знания или освоить новую профессию. Некоторые программы длятся всего от двух недель до нескольких месяцев, а обучаться можно онлайн, как, например, на краткосрочных курсах по преподаванию русского языка как иностранного или гостиничному делу. - Кто может участвовать в программе? Есть ли ограничения по возрасту? - В программе может участвовать любой желающий с уровнем образования не ниже среднего. Ограничений по возрасту нет. При этом у кандидата обязательно должно быть грузинское гражданство. Наряду с грузинским может быть и российское гражданство, но постоянно проживать необходимо именно в Грузии. На отборочном этапе понадобится предоставить документ, подтверждающий отсутствие прописки на территории России после 31 августа 2025 года.- Что представляет собой отборочный этап? Что нужно сделать кандидату, чтобы принять участие в программе? - В первую очередь следует зарегистрироваться на портале "Образование в России для иностранцев" www.education-in-russia.com, сформировать заявку в личном кабинете и прикрепить указанные на сайте документы. Затем выбрать одну из специальностей и несколько вариантов вузов. С кандидатом постоянно на связи будет сотрудник Секции интересов, который всегда подскажет, как правильно подготовить документы. После подачи документов и проверки правильности соблюдения процедуры будет назначена дата собеседования, по результатам которого присваивается общий балл. Для творческих направлений возможно дополнительное испытание по специальности. Затем кандидату останется лишь набраться терпения и ждать результатов отбора. О зачислении в вуз его проинформируют уже ближе к началу 2026/2027 учебного года. Подробная информация о процедуре поступления в вуз размещена на сайте Секции интересов России. Кроме того, в официальных аккаунтах Секции в Telegram и других соцсетях можно ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них. Если нет доступа к интернету, можно проконсультироваться со специалистом по телефону: 322-91-32-64. - На каком языке проводится собеседование? Если кандидат не владеет русским языком, может ли он участвовать в конкурсе? - Собеседование проводится на русском языке. Если кандидат им не владеет, мы приглашаем переводчика. Что касается самого обучения, то многие российские вузы предоставляют студентам, не владеющим русским языком, возможность обучаться на подготовительном факультете. Если в вузе нет такого факультета, студента распределят в другой вуз в данном городе, который обладает соответствующими ресурсами. Кроме того, начать изучать русский язык можно и в Тбилиси. Например, культурный центр "Азбука" проводит бесплатные курсы русского языка для всех желающих. Еще раз хочу подчеркнуть: обучение в рамках квотной программы абсолютно бесплатное, а отбором кандидатов занимается только Секция интересов России. Поэтому следует остерегаться лиц, которые предлагают поступить в российские вузы за вознаграждение.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, интервью, россия, грузия, общество, образование, грузино-российские отношения