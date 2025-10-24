https://sputnik-georgia.ru/20251024/oppozitsiya-proigrala-ne-vybory-a-doverie--analitik-podytozhila-sobytiya-v-gruzii-295527155.html
Оппозиция проиграла не выборы, а доверие – аналитик подытожила события в Грузии
Оппозиция проиграла не выборы, а доверие – аналитик подытожила события в Грузии
Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Грузии 4 октября, не только закрепили победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Грузии 4 октября, не только закрепили победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но и стали переломным моментом для оппозиции, которая попыталась превратить политический процесс в силовое противостояние, заявила аналитик Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия.
Политическая осень без интриги
"Последние годы каждая осень в Грузии ассоциируется не с "золотым временем", а с напряжением и ожиданием политических потрясений", – говорит Николеишвили. \
По ее словам, в этот раз главной неожиданностью стало отсутствие у оппозиции какой-либо программы или реальной предвыборной активности.
"Они не проводили встреч, не объясняли свои идеи, но при этом настаивали, что "четвертого все закончится" и власть сменится. Создавалось впечатление, что готовится что-то вне рамок политического процесса", – отмечает аналитик.
По словам Николеишвили, в обществе действительно ощущалась тревога – отчасти из-за воспоминаний о 2003 годе, когда в стране произошла "революция роз".
"Когда я увидела, как они начали движение к резиденции президента, это стало личным шоком. Перед глазами промелькнули кадры того времени, режим Саакашвили, страх и несправедливость. На мгновение показалось, что история повторяется. Но все рухнуло буквально за считанные минуты", – вспоминает она.
Они надеялись на поддержку, которой не было
Аналитик считает, что оппозиция переоценила собственные возможности, она рассчитывала на помощь изнутри силовых структур, но осталась без поддержки.
"Кто-то их красиво обманул обещаниями. Может, даже взяли деньги – и на этом всё закончилось. В итоге их авторитет окончательно рухнул, даже среди собственных сторонников", – добавляет Николеишвили.
Она отмечает, что попытка "восстановить сценарий 2003 года" оказалась иллюзией:
"Народ изменился, страна изменилась, время другое. Революции больше не воспринимаются как путь к переменам. Люди устали от улицы, от хаоса и постоянных потрясений".
Евросоюз и старые методы давления
Комментируя заявления главы МИД Эстонии Каи Каллас о возможной приостановке безвизового режима с Грузией, политолог назвала подобные угрозы частью старой стратегии давления.
"Пока существуют грантовые потоки, которыми кормятся как местные активисты, так и европейская бюрократия, попытки раскачать ситуацию будут продолжаться. Но вопрос – кого они еще выведут на улицу? У людей просто нет больше желания участвовать в этом спектакле", – сказала Николеишвили.
По ее мнению, страх перед отменой безвиза сегодня не работает:
"Мы уже через все это проходили. Если выбор между визой и суверенитетом, то, конечно, пусть лучше будет виза. Колониализм под видом либерализма нам не нужен".
Конец неолиберальной эпохи
В своем интервью аналитик охарактеризовала события 4 октября как "конец неолиберальных мечтаний".
"Эта идеология давно исчерпала себя. Мы видели, как под лозунгами прав человека навязывались политические эксперименты и внешнее управление. Грузия уже прошла этот путь и не намерена возвращаться в прошлое", – подчеркнула эксперт.
По мнению Майи Николеишвили, провал оппозиции и сохраняющаяся устойчивость властей показывают, что грузинское общество больше не готово следовать чужим сценариям.
"Страна научилась отличать политическую борьбу от попыток дестабилизации. 4 октября стало не только днем выборов, но и точкой, после которой старые методы перестали работать", – заключила она.