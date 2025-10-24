https://sputnik-georgia.ru/20251024/oppozitsiya-proigrala-ne-vybory-a-doverie--analitik-podytozhila-sobytiya-v-gruzii-295527155.html

Оппозиция проиграла не выборы, а доверие – аналитик подытожила события в Грузии

24.10.2025

Оппозиция проиграла не выборы, а доверие – аналитик подытожила события в Грузии

Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Грузии 4 октября, не только закрепили победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но и стали переломным моментом для оппозиции, которая попыталась превратить политический процесс в силовое противостояние, заявила аналитик Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия.Политическая осень без интриги "Последние годы каждая осень в Грузии ассоциируется не с "золотым временем", а с напряжением и ожиданием политических потрясений", – говорит Николеишвили. \По ее словам, в этот раз главной неожиданностью стало отсутствие у оппозиции какой-либо программы или реальной предвыборной активности. По словам Николеишвили, в обществе действительно ощущалась тревога – отчасти из-за воспоминаний о 2003 годе, когда в стране произошла "революция роз". "Когда я увидела, как они начали движение к резиденции президента, это стало личным шоком. Перед глазами промелькнули кадры того времени, режим Саакашвили, страх и несправедливость. На мгновение показалось, что история повторяется. Но все рухнуло буквально за считанные минуты", – вспоминает она. Они надеялись на поддержку, которой не былоАналитик считает, что оппозиция переоценила собственные возможности, она рассчитывала на помощь изнутри силовых структур, но осталась без поддержки. Она отмечает, что попытка "восстановить сценарий 2003 года" оказалась иллюзией: "Народ изменился, страна изменилась, время другое. Революции больше не воспринимаются как путь к переменам. Люди устали от улицы, от хаоса и постоянных потрясений". Евросоюз и старые методы давления Комментируя заявления главы МИД Эстонии Каи Каллас о возможной приостановке безвизового режима с Грузией, политолог назвала подобные угрозы частью старой стратегии давления. По ее мнению, страх перед отменой безвиза сегодня не работает: "Мы уже через все это проходили. Если выбор между визой и суверенитетом, то, конечно, пусть лучше будет виза. Колониализм под видом либерализма нам не нужен". Конец неолиберальной эпохи В своем интервью аналитик охарактеризовала события 4 октября как "конец неолиберальных мечтаний". По мнению Майи Николеишвили, провал оппозиции и сохраняющаяся устойчивость властей показывают, что грузинское общество больше не готово следовать чужим сценариям. "Страна научилась отличать политическую борьбу от попыток дестабилизации. 4 октября стало не только днем выборов, но и точкой, после которой старые методы перестали работать", – заключила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

