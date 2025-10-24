https://sputnik-georgia.ru/20251024/skandal-s-eks-premerom-gruzii-v-pravyaschey-partii-prizvali-dozhdatsya-itogov-sledstviya-295525042.html
Скандал с экс-премьером Грузии: в правящей партии призвали дождаться итогов следствия
Скандал с экс-премьером Грузии: в правящей партии призвали дождаться итогов следствия
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил сожаление по поводу последних заявлений, касающихся экс-премьера Ираклия Гарибашвили, и призвал дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы.
Тбилисский городской суд избрал залог в размере одного миллиона лари в качестве меры пресечения бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
Прокуратура Грузии предъявила Гарибашвили обвинение по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, он, несмотря на запрет для чиновников участвовать в предпринимательской деятельности, тайно вел бизнес и получал крупные суммы незаконных доходов. По предъявленному обвинению Гарибашвили полностью признал свою вину.
"Очень печально и прискорбно, когда мы слышим такого рода заявления о бывшем соратнике. Я очень давно знаю Ираклия, мы вместе идем с 2012 года, он был нашим соратником", – заявил Каладзе.
Он добавил, что Гарибашвили ранее лично объявил о выходе из партии и прекращении политической деятельности, а обсуждаемые в последние дни факты вызывают у него лишь сожаление.
"Давайте дождемся ответов, дождемся, как будет проводиться расследование и чем оно завершится, а потом делайте выводы – заранее это неправильно и некрасиво", – отметил он.
По данным следствия, с целью легализации незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные – якобы ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств – 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот.
Кроме того, по данным следствия, для придания правомерного вида необоснованному имуществу, в 2023-2024 годах Гарибашвили приобрел и зарегистрировал на имя связанного с ним лица два автомобиля общей стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи за 210 тысяч лари купил 100-процентную долю в одной из компаний, в собственности которой находилась недвижимость.
Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были сделаны инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари.
Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту.
"В результате обыска в его квартире 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США", – сообщил прокурор.
Экс-премьеру предъявлено обвинение по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег) сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
Обвиняемый полностью признал свою вину.