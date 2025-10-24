https://sputnik-georgia.ru/20251024/byvshemu-premer-ministru-gruzii-irakliyu-garibashvili-predyavleno-obvinenie-295516370.html

Миллионы долларов и тайный бизнес: прокуратура предъявила обвинение экс-премьеру Грузии

Миллионы долларов и тайный бизнес: прокуратура предъявила обвинение экс-премьеру Грузии

Sputnik Грузия

Прокуратура ходатайствует о возложении на обвиняемого дополнительных обязательств — сдать паспорт гражданина Грузии в правоохранительные органы и запретить ему... 24.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-24T11:08+0400

2025-10-24T11:08+0400

2025-10-24T12:12+0400

происшествия

грузия

новости

ираклий гарибашвили

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286042405_0:37:1280:758_1920x0_80_0_0_367db1cd0530383be7f8be4d4852f5f0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявило бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обвинение по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гварамадзе на брифинге. По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили было запрещено участвовать в какой-либо предпринимательской деятельности, а также получение любого вознаграждения, кроме должностного оклада. С целью легализации вышеуказанных незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные — якобы ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом, он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств — 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот. Кроме того, по данным следствия, для придания правомерного вида необоснованному имуществу, в 2023–2024 годах Гарибашвили приобрел и зарегистрировал на имя связанного с ним лица два автомобиля общей стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи купил 100% долю в одной из компаний за 210 тысяч лари, в собственности которой находилась недвижимость. Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были вложены инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари. Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту. "В результате в ходе обыска в его квартире 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США", - сообщил прокурор.Экс-премьеру предъявлено обвинение по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег) сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет. Обвиняемый полностью признал свою вину. Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари, который может быть обеспечен как денежными средствами, так и недвижимым имуществом. Кроме того, прокуратура ходатайствует о возложении на обвиняемого дополнительных обязательств — сдать паспорт гражданина Грузии в правоохранительные органы и запретить ему выезд за пределы страны. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251022/eks-premer-gruzii-na-doprose-priznal-poluchenie-nelegalnykh-dokhodov-295489192.html

https://sputnik-georgia.ru/20251017/v-domakh-eks-premera-gruzii-i-ryada-byvshikh-vysokopostavlennykh-chinovnikov-proshli-obyski-295419311.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси