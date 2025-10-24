https://sputnik-georgia.ru/20251024/byvshemu-premer-ministru-gruzii-irakliyu-garibashvili-predyavleno-obvinenie-295516370.html
Миллионы долларов и тайный бизнес: прокуратура предъявила обвинение экс-премьеру Грузии
11:08 24.10.2025 (обновлено: 12:12 24.10.2025)
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявило бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обвинение по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гварамадзе на брифинге.
По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили было запрещено участвовать в какой-либо предпринимательской деятельности, а также получение любого вознаграждения, кроме должностного оклада.
"Несмотря на это, в период пребывания в должности Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Как должностное лицо, он был обязан декларировать свои доходы и расходы", - отметил прокурор.
С целью легализации вышеуказанных незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные — якобы ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом, он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств — 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот.
Кроме того, по данным следствия, для придания правомерного вида необоснованному имуществу, в 2023–2024 годах Гарибашвили приобрел и зарегистрировал на имя связанного с ним лица два автомобиля общей стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи купил 100% долю в одной из компаний за 210 тысяч лари, в собственности которой находилась недвижимость.
Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были вложены инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари.
Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту.
"В результате в ходе обыска в его квартире 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США", - сообщил прокурор.
Экс-премьеру предъявлено обвинение по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег) сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари, который может быть обеспечен как денежными средствами, так и недвижимым имуществом.
Кроме того, прокуратура ходатайствует о возложении на обвиняемого дополнительных обязательств — сдать паспорт гражданина Грузии в правоохранительные органы и запретить ему выезд за пределы страны. Следствие по уголовному делу продолжается.