https://sputnik-georgia.ru/20251027/deputat-gruzinskoy-mechty-obyasnil-pochemu-gruziya-otkazalas-ot-uchastiya-v-pa-evronest-295550340.html

Депутат "Грузинской мечты" объяснил почему Грузия отказалась от участия в ПА Евронест

Депутат "Грузинской мечты" объяснил почему Грузия отказалась от участия в ПА Евронест

Sputnik Грузия

Заседания комитетов ПА Евронест по политике, правам человека и демократии и по экономической интеграции, сближению правовых норм и гармонизации с политикой ЕС... 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T13:53+0400

2025-10-27T13:53+0400

2025-10-27T14:02+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

европарламент

евронест

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151175_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ce1c47bf5ca37773bda3b1b82b710d7e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване из-за последних действий Парламентской ассамблеи, написал председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили в письме к Парламентской ассамблее "Евронест". 28-30 октября в Национальном собрании Армении состоится 12-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест), а также заседания бюро и комитетов. "Делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване", – написал Махашвили. По его словам, грузинская сторона обеспокоена решением депутатов Европарламента пригласить отдельных лиц из Грузии на пленарное заседание под видом "гражданского общества", несмотря на то, что что они участвовали или поддерживали отмену результатов выборов, подрыв легитимных демократических институтов и недавнюю попытку свержения правительства в Грузии. Он призвал Парламентскую ассамблею "Евронест" задуматься над вышеупомянутыми законными вопросами и вернуться к соблюдению основополагающих принципов Ассамблеи.Как отметил депутат, намеренно искаженные и ложные политические заявления все чаще становятся частью действий тех депутатов Европарламента, которые вместо фактов, доказательств и воли грузинского народа отдают предпочтение своим политическим партнерам, осужденным за преступления в Грузии. "Грузинское общество стало свидетелем того, как эти депутаты Европарламента присоединились к акциям протеста перед зданием парламента Грузии, что вышло за рамки парламентской дипломатии", – написал Махашвили. Депутат также подчеркнул, что тот факт, что большинство стран-партнеров не участвует в предстоящей сессии, должен служить серьезным сигналом о неправильности нынешнего подхода Европарламента. Заседания комитетов ПА Евронест по политике, правам человека и демократии и по экономической интеграции, сближению правовых норм и гармонизации с политикой ЕС состоятся 28 октября. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против нескольких сотен представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251025/uzhe-tri-nedeli-spiker-parlamenta-gruzii-prodolzhaet-stydit-bryussel-295531087.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, европарламент, евронест