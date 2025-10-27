https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-ne-budet-uchastvovat-v-etom-farse---papuashvili-o-evroneste-295555110.html

Грузия не будет участвовать в этом фарсе - Папуашвили о Евронесте

Грузия не будет участвовать в этом фарсе - Папуашвили о Евронесте

27.10.2025

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи Евронест проходит на Южном Кавказе, а Азербайджан и Грузия в ней не участвуют, говорит о том, что с поведением Европарламента что-то не так, поэтому грузинская делегация не будет на ней присутствовать, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили направил письмо в Парламентскую ассамблею Евронест, отметив, что делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-м пленарном заседании ПА Евронест в Ереване. Как пояснил Махашвили, последние действия Парламентской ассамблеи Евронест вызывают серьезную обеспокоенность. По его словам, Евронест — это платформа для сотрудничества и диалога между Европейским парламентом и странами Восточного партнерства, цель которой — обсуждение различных вопросов между Европейским парламентом и парламентами этих стран. Что касается приглашенных на сессию Евронеста политиков, то, как отметил Папуашвили, на самом деле под видом НПО были приглашены представители партий "Единое национальное движение", "Лело", "Европейская Грузия" и "Дроа". По словам спикера парламента, за этим стоят конкретные люди, в частности, депутат Европарламента Раса Юкнявичене, и ее "враждебное отношение к грузинскому народу общеизвестно". "Считаю, что сам Евронест изолирует себя от Восточного партнерства и хочет, чтобы региональная политика основывалась на его политических вкусах. По мнению Юкнявичене, поскольку Михаил Саакашвили — "полубог", их региональная политика должна основываться на этом, что печально", - подчеркнул Папуашвили. Заседания комитетов ПА Евронест по политике, правам человека и демократии и по экономической интеграции, сближению правовых норм и гармонизации с политикой ЕС состоятся 28 октября. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против нескольких сотен представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

