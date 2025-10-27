https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-privlekaet-rekordnye-investitsii--ministr-ob-itogakh-foruma-shelkovogo-puti-295553139.html

Грузия привлекает рекордные инвестиции – министр об итогах "Форума Шелкового пути"

Грузия привлекает рекордные инвестиции – министр об итогах "Форума Шелкового пути"

27.10.2025

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Соглашение, подписанное между правительством Грузии и крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, предусматривает беспрецедентную инвестицию исторического масштаба, которая окажет значительное влияние на укрепление экономики страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. В рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути" Квривишвили и основатель и управляющий директор Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар подписали соглашение о создании совместного предприятия, в рамках которого арабский инвестор реализует проекты на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Таким образом, государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, как отметила Квривишвили, в рамках этой инвестиции фактически появятся два новых туристических направления, которые укрепят как девелоперский, так и туристический сектор страны. По ее оценке, важно, что, согласно инвестиционному соглашению, Грузия определена партнером проекта и совладельцем компании с долей в 33% акций. Таким образом, государство остается совладельцами земельных участков в Гонио и Крцаниси, где будет происходить дальнейшая реализация проекта, подчеркнула она. По ее словам, проект компании Eagle Hills Georgia фактически предусматривает строительство двух новых городов – в Тбилиси и Гонио. По ее словам, это масштабное начинание не только укрепит экономику страны, но и повысит международную узнаваемость Грузии. Квривишвили отметила, что Грузия сумела сохранить мир и стабильность даже в условиях мировых вызовов, что делает страну привлекательной для крупных проектов. По ее словам, создаются условия, при которых инвесторы смогут не только вкладывать средства, но и ежегодно расширять и масштабировать свои инвестиции. Согласно договору, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

