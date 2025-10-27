https://sputnik-georgia.ru/20251027/kaladze-rezolyutsiya-alde-po-gruzii-osnovannaya-na-lzhi-ne-privedet-ni-k-kakim-rezultatam-295556575.html
Каладзе: резолюция АЛДЕ по Грузии, основанная на лжи, не приведет ни к каким результатам
Каладзе: резолюция АЛДЕ по Грузии, основанная на лжи, не приведет ни к каким результатам
Sputnik Грузия
Общество хорошо видит и анализирует, какие процессы происходят как внутри страны, так и за ее пределами, считает Каладзе 27.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-27T21:54+0400
2025-10-27T21:54+0400
2025-10-27T21:54+0400
грузия
политика
новости
каха каладзе
брюссель
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594113_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_30ab2a8de3afacb93ccf5aaa620de20a.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Принятая Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) резолюция по Грузии, которая пропитана ложью, не даст результатов, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам. Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) на съезде своей партии в Брюсселе 25 октября принял резолюцию, в которой осуждает фальсификации выборов в Грузии и призывает ЕС ввести целевые санкции. Стоит отметить, что членами АЛДЕ являются европейские чиновники: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс. По словам Каладзе, общество хорошо видит и анализирует, какие процессы происходят как внутри страны, так и за ее пределами. "Самое главное, что грузинский народ сказал "нет" коррумпированной европейской бюрократии, которая борется против грузинской государственности, мира и экономического развития страны. Общество прекрасно видит и анализирует, что происходит", – заявил Каладзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против нескольких сотен представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
https://sputnik-georgia.ru/20250129/s-gruziey-nelzya-razgovarivat-yazykom-shantazha-i-ultimatumov--gensek-partii-vlasti-291928599.html
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594113_25:0:1164:854_1920x0_80_0_0_42e343da22138045d6533117178aac8b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, каха каладзе, брюссель
грузия, политика, новости, каха каладзе, брюссель
Каладзе: резолюция АЛДЕ по Грузии, основанная на лжи, не приведет ни к каким результатам
Общество хорошо видит и анализирует, какие процессы происходят как внутри страны, так и за ее пределами, считает Каладзе
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Принятая Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) резолюция по Грузии, которая пропитана ложью, не даст результатов, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам.
Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) на съезде своей партии в Брюсселе 25 октября принял резолюцию, в которой осуждает фальсификации выборов в Грузии и призывает ЕС ввести целевые санкции. Стоит отметить, что членами АЛДЕ являются европейские чиновники: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
"Кампания лжи продолжается. Подобные резолюции и заявления, пропитанные ложью, не дадут никаких результатов", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, общество хорошо видит и анализирует, какие процессы происходят как внутри страны, так и за ее пределами.
"Самое главное, что грузинский народ сказал "нет" коррумпированной европейской бюрократии, которая борется против грузинской государственности, мира и экономического развития страны. Общество прекрасно видит и анализирует, что происходит", – заявил Каладзе.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против нескольких сотен представителей грузинской власти.