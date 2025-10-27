Каладзе: резолюция АЛДЕ по Грузии, основанная на лжи, не приведет ни к каким результатам

https://sputnik-georgia.ru/20251027/kaladze-rezolyutsiya-alde-po-gruzii-osnovannaya-na-lzhi-ne-privedet-ni-k-kakim-rezultatam-295556575.html

27.10.2025

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Принятая Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) резолюция по Грузии, которая пропитана ложью, не даст результатов, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам. Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) на съезде своей партии в Брюсселе 25 октября принял резолюцию, в которой осуждает фальсификации выборов в Грузии и призывает ЕС ввести целевые санкции. Стоит отметить, что членами АЛДЕ являются европейские чиновники: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс. По словам Каладзе, общество хорошо видит и анализирует, какие процессы происходят как внутри страны, так и за ее пределами. "Самое главное, что грузинский народ сказал "нет" коррумпированной европейской бюрократии, которая борется против грузинской государственности, мира и экономического развития страны. Общество прекрасно видит и анализирует, что происходит", – заявил Каладзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в Союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против нескольких сотен представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

