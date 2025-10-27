https://sputnik-georgia.ru/20251027/obladatelyami-prav-na-vozhdenie-s-nachala-goda-v-gruzii-stali-35-tysyachi-chelovek-295532079.html

Обладателями прав на вождение с начала года в Грузии стали 3,5 тысячи человек

Обладателями прав на вождение с начала года в Грузии стали 3,5 тысячи человек

27.10.2025

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Более 3,5 тысячи человек смогли сдать экзамен на вождение автомобиля в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2025 года и получить права. Из 3 528 человек, ставших водителями за указанный период, 2 783 – составляют граждане Грузии в возрасте от 16 лет. Самыми старшими обладателями прав на вождение автомобиля за девять месяцев 2025 года стала 75-летняя жительница Тбилиси и 76 -летний житель Самегрело - Земо Сванети. Оба водителя сдали экзамен на права с первого раза. Помимо граждан Грузии, в стране права получили также граждане Ирана, Пакистана, России, Турции, Греции, Туркменистана, Беларуси, Украины, Германии, США, Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы, Индии, Иордании, Мавритании, Судана, Нигерии, Непала, Австрии, Шри-Ланки, Зимбабве и Китая. Права, выданные в Грузии, признаются в Испании, Греции и Ирландии, что означает возможность обменять водительские права, выданные в Грузии, на права этих стран без экзаменов. В настоящее время идет обсуждение признания водительских прав в Италии. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси и трактором. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий – маневры в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

