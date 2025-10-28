https://sputnik-georgia.ru/20251028/gakhariya-menyaet-taktiku-partiya-eks-premera-gruzii-zavershila-godovoy-boykot-parlamenta-295560590.html

Гахария меняет тактику: партия экс-премьера Грузии завершила годовой бойкот парламента

Гахария меняет тактику: партия экс-премьера Грузии завершила годовой бойкот парламента

Sputnik Грузия

Оппозиционная партия решила завершить бойкот и занять свои места в парламенте спустя почти год после парламентских выборов 28.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-28T11:58+0400

2025-10-28T11:58+0400

2025-10-28T11:58+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

германия

георгий гахария

леван гогичаишвили

обсе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260027319_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_242e567c4f4820436a7f07eba67f0927.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" приняла решение включиться в работу законодательного органа, чтобы использовать все политические инструменты, которые предоставляет депутатский мандат, заявил член оппозиционной партии Леван Гогичаишвили. Оппозиционная партия решила завершить бойкот и занять свои места в парламенте спустя почти год после парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года. По их итогам партия экс-премьера получила 12 мест в законодательном органе и войдет в парламент этим же составом. Оппозиция не имела оснований отказываться от мандатов, поскольку парламентские выборы прошли без нарушений и их результаты признала ОБСЕ, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. Заркуа напомнил, что власти не раз призывали оппонентов действовать взвешенно и сосредоточиться на сути, а не на громких заявлениях. Сам лидер партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, отказавшихся явиться на заседания Временной следственной комиссии парламента. Он выступал перед комиссией дважды, во второй раз – в начале июля, уже находясь за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, германия, георгий гахария, леван гогичаишвили, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия