Премьер-министра Грузии вызвали в парламент

Премьер-министра Грузии вызвали в парламент

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в последнюю неделю ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Вопросы премьер-министру отправили депутаты фракции "Грузинская мечта", и они касаются реформы образования. Премьер-министр придет в парламент и ответит на заранее известные вопросы. Депутаты будут иметь право лишь уточнить эти вопросы. Задавать вопросы по другой теме в рамках интерпелляции нельзя. Реформа образования Правительство Грузии представило реформу высшего образования, которая, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поможет сократить отток молодежи из страны и будет способствовать развитию образования в регионах. Среди основных инициатив – сокращение срока обучения в вузах, реформа факультетов в государственных вузах, изменение программ финансирования, ограничение на прием иностранцев в госвузы. Также планируется изменение научного состава вузов и повышение им заработной платы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

