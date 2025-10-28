Грузия
Премьер-министра Грузии вызвали в парламент
Кобахидзе ответит на вопросы по поводу грядущей реформы образования в стране 28.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в последнюю неделю ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Вопросы премьер-министру отправили депутаты фракции "Грузинская мечта", и они касаются реформы образования. Премьер-министр придет в парламент и ответит на заранее известные вопросы. Депутаты будут иметь право лишь уточнить эти вопросы. Задавать вопросы по другой теме в рамках интерпелляции нельзя. Реформа образования Правительство Грузии представило реформу высшего образования, которая, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поможет сократить отток молодежи из страны и будет способствовать развитию образования в регионах. Среди основных инициатив – сокращение срока обучения в вузах, реформа факультетов в государственных вузах, изменение программ финансирования, ограничение на прием иностранцев в госвузы. Также планируется изменение научного состава вузов и повышение им заработной платы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, парламент грузии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в последнюю неделю ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Вопросы премьер-министру отправили депутаты фракции "Грузинская мечта", и они касаются реформы образования.
Премьер-министр придет в парламент и ответит на заранее известные вопросы. Депутаты будут иметь право лишь уточнить эти вопросы. Задавать вопросы по другой теме в рамках интерпелляции нельзя.

Реформа образования

Правительство Грузии представило реформу высшего образования, которая, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поможет сократить отток молодежи из страны и будет способствовать развитию образования в регионах.
Акция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2025
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
22 октября, 14:31
Среди основных инициатив – сокращение срока обучения в вузах, реформа факультетов в государственных вузах, изменение программ финансирования, ограничение на прием иностранцев в госвузы.
Также планируется изменение научного состава вузов и повышение им заработной платы.
