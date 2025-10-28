https://sputnik-georgia.ru/20251028/vtoroe-za-sutki-zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-razrusheny-doma-295560220.html
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции: разрушены дома
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции: разрушены дома
В городе Сындыргы обрушились три дома и магазин. Жертв нет 28.10.2025, Sputnik Грузия
10:09 28.10.2025 (обновлено: 10:13 28.10.2025)
В городе Сындыргы обрушились три дома и магазин. Жертв нет
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции накануне, 27 октября, сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно данным специалистов, магнитуда землетрясения с эпицентром на западе страны в провинции Балыкесир составила 6,1. Очаг залегал на глубине 5,9 километра. Толчки чувствовали жители ряда провинций, включая Стамбул.
В результате в городе Сындыргы обрушились три дома и магазин. Жертв нет.
Турецкие власти, в частности, руководство провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили об отсутствии сообщений о негативных последствиях землетрясения. Проводится оценка ущерба.
Предыдущее землетрясение фиксировалось в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта в воскресенье.