Второе за сутки землетрясение произошло в Турции: разрушены дома

Второе за сутки землетрясение произошло в Турции: разрушены дома

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции накануне, 27 октября, сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно данным специалистов, магнитуда землетрясения с эпицентром на западе страны в провинции Балыкесир составила 6,1. Очаг залегал на глубине 5,9 километра. Толчки чувствовали жители ряда провинций, включая Стамбул.В результате в городе Сындыргы обрушились три дома и магазин. Жертв нет.Турецкие власти, в частности, руководство провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили об отсутствии сообщений о негативных последствиях землетрясения. Проводится оценка ущерба.Предыдущее землетрясение фиксировалось в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта в воскресенье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

