Грузинский баскетболист признан игроком месяца в чемпионате Испании

Грузинский баскетболист признан игроком месяца в чемпионате Испании

Шермадини был признан лучшим баскетболистом месяца в 14-й раз за свою карьеру

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центровой нападающий сборной Грузии по баскетболу и испанского клуба "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан лучшим баскетболистом месяца чемпионата Испании. В четырех матчах октября 36-летний Шермадини набирал в среднем 18,5 очка и делал семь подборов. Его коэффициент полезного действия составил 27. Шермадини был признан лучшим баскетболистом месяца в четырнадцатый раз за свою карьеру, что является рекордом. "Тенерифе" выиграл все четыре матча октября, идет без поражений и лидирует в чемпионате Испании. В этом году Георгий Шермадини был награжден Орденом Сияния, а также орденом Чести вместе с другими баскетболистами сборной Грузии за выход на чемпионаты Европы и мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

