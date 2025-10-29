https://sputnik-georgia.ru/20251029/gruzinskiy-basketbolist-priznan-igrokom-mesyatsa-v-chempionate-ispanii-295591314.html
Грузинский баскетболист признан игроком месяца в чемпионате Испании
Грузинский баскетболист признан игроком месяца в чемпионате Испании
29.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центровой нападающий сборной Грузии по баскетболу и испанского клуба "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан лучшим баскетболистом месяца чемпионата Испании. В четырех матчах октября 36-летний Шермадини набирал в среднем 18,5 очка и делал семь подборов. Его коэффициент полезного действия составил 27. Шермадини был признан лучшим баскетболистом месяца в четырнадцатый раз за свою карьеру, что является рекордом. "Тенерифе" выиграл все четыре матча октября, идет без поражений и лидирует в чемпионате Испании. В этом году Георгий Шермадини был награжден Орденом Сияния, а также орденом Чести вместе с другими баскетболистами сборной Грузии за выход на чемпионаты Европы и мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
