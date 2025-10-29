Стартует продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Болгарии

https://sputnik-georgia.ru/20251029/startuet-prodazha-biletov-na-match-futbolnykh-sbornykh-gruzii-i-bolgarii-295592490.html
В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу поступят в продажу 30 октября в 12:00, сообщили в Федерации футбола. Сборная Грузии сыграет заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира в гостях против команды Болгарии 18 ноября в Софии. Тремя днями ранее Грузия дома примет Испанию. Грузинская сборная потеряла шанс на выход в финальную часть мирового первенства. Билеты на игру будут доступны на сайте www.biletebi.ge. Стоимость билета – 65 лари. Один болельщик может приобрести не более двух билетов. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.
17:30 29.10.2025 (обновлено: 18:00 29.10.2025)
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу поступят в продажу 30 октября в 12:00, сообщили в Федерации футбола.
Сборная Грузии сыграет заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира в гостях против команды Болгарии 18 ноября в Софии. Тремя днями ранее Грузия дома примет Испанию. Грузинская сборная потеряла шанс на выход в финальную часть мирового первенства.
Билеты на игру будут доступны на сайте www.biletebi.ge. Стоимость билета – 65 лари. Один болельщик может приобрести не более двух билетов.
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап.
В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.