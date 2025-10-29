https://sputnik-georgia.ru/20251029/startuet-prodazha-biletov-na-match-futbolnykh-sbornykh-gruzii-i-bolgarii-295592490.html

Стартует продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Болгарии

Стартует продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Болгарии

Sputnik Грузия

В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1 29.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-29T17:30+0400

2025-10-29T17:30+0400

2025-10-29T18:00+0400

футбол

грузия

новости

испания

турция

болгария

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290842042_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_abfff854844223b420f1d9c6bd780f3b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу поступят в продажу 30 октября в 12:00, сообщили в Федерации футбола. Сборная Грузии сыграет заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира в гостях против команды Болгарии 18 ноября в Софии. Тремя днями ранее Грузия дома примет Испанию. Грузинская сборная потеряла шанс на выход в финальную часть мирового первенства. Билеты на игру будут доступны на сайте www.biletebi.ge. Стоимость билета – 65 лари. Один болельщик может приобрести не более двух билетов. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

турция

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, грузия, новости, испания, турция, болгария, спорт