Тайные сделки стран Балтии с Россией: в Грузии обвинили ЕС в двойных стандартах

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Европейские компании, несмотря на санкции, продолжают вести тайные экономические операции с Россией и заниматься теневой экономической деятельностью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Согласно распространенной в СМИ информации, сеть компаний из Латвии, Литвы и Эстонии заправляла танкеры российского "теневого флота", с помощью которого Россия обходит санкции и экспортирует нефть в другие страны. Это показало журналистское расследование литовской общественно-правовой медиакомпании LRT. Политика – политикой, но бизнес и деньги интересуют всех, отметил депутат. "Когда время от времени указывают на нас пальцем абсолютно безосновательно, именно вот эти конкретные факты свидетельствуют о косвенных, прямых или скрытых экономических связях с санкционированной Россией", – добавил он. Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Как отметила Бочоришвили, страны Балтии не отказываются от торговых отношений с Россией, при этом критикуют Грузию, зачастую основываясь на ложных нарративах. Запад неоднократно призывал Грузию ввести двусторонние санкции против России. Однако, сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
