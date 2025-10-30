Грузия
Грузия не будет унижаться ради вступления в ЕС – президент
Грузия не будет унижаться ради вступления в ЕС – президент
Sputnik Грузия
Глава государства отметил, что любые изменения законодательства должны обсуждаться в рамках партнерского диалога с учетом международного права, и Грузия готова...
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузия стремится стать членом Европейского союза, сохраняя при этом свои исторические ценности и защищая национальные интересы, заявил президент Михаил Кавелашвили. Западные страны критикуют грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность связана с позицией Грузии по конфликту на Украине и стремлением правительства отстаивать суверенитет. Он подчеркнул, что принятые законы направлены на обеспечение прозрачности иностранных источников финансирования. Добросовестным организациям, особенно финансируемым партнерскими странами, нечего скрывать. "Мы знали, зачем принимали этот закон – для прозрачности. В демократическом государстве, где соблюдается субординация, избранная власть должна быть наиболее легитимной", – отметил президент. По его словам, некоторые НПО и представители гражданского общества пытались поставить себя выше легитимно избранной власти, вмешиваясь в принятие законов без поддержки граждан. В то же время любые изменения законодательства должны обсуждаться в рамках партнерского диалога с учетом международного права, и Грузия готова к постоянному сотрудничеству. "Мы осознаем, и граждане информированы, что мы стремимся стать членом ЕС, частью Европы, однако с ценностями, которые сохраняем веками, и с явной защитой национальных интересов", – добавил Кавелашвили. Президент подчеркнул, что процесс вступления страны в ЕС продолжается. "Это мечта многих поколений. Наша трехтысячелетняя история научила нас учитывать вызовы и при этом сохранять национальную идентичность", – заключил он. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
Глава государства отметил, что любые изменения законодательства должны обсуждаться в рамках партнерского диалога с учетом международного права, и Грузия готова к постоянному сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузия стремится стать членом Европейского союза, сохраняя при этом свои исторические ценности и защищая национальные интересы, заявил президент Михаил Кавелашвили.
Западные страны критикуют грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность связана с позицией Грузии по конфликту на Украине и стремлением правительства отстаивать суверенитет.

"Как можно унизить своих граждан, свою историю, свое прошлое, стоя на одной ноге, лишь для того, чтобы попасть в какое-то объединение?!" – заявил Кавелашвили в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что принятые законы направлены на обеспечение прозрачности иностранных источников финансирования. Добросовестным организациям, особенно финансируемым партнерскими странами, нечего скрывать.
"Мы знали, зачем принимали этот закон – для прозрачности. В демократическом государстве, где соблюдается субординация, избранная власть должна быть наиболее легитимной", – отметил президент.
По его словам, некоторые НПО и представители гражданского общества пытались поставить себя выше легитимно избранной власти, вмешиваясь в принятие законов без поддержки граждан. В то же время любые изменения законодательства должны обсуждаться в рамках партнерского диалога с учетом международного права, и Грузия готова к постоянному сотрудничеству.
"Мы осознаем, и граждане информированы, что мы стремимся стать членом ЕС, частью Европы, однако с ценностями, которые сохраняем веками, и с явной защитой национальных интересов", – добавил Кавелашвили.
Президент подчеркнул, что процесс вступления страны в ЕС продолжается.
"Это мечта многих поколений. Наша трехтысячелетняя история научила нас учитывать вызовы и при этом сохранять национальную идентичность", – заключил он.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
