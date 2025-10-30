https://sputnik-georgia.ru/20251030/spikery-parlamentov-gruzii-i-kazakhstana-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-mezhdu-stranami-295604415.html

Спикеры парламентов Грузии и Казахстана обсудили расширение сотрудничества между странами

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Спикеры парламентов Грузии и Казахстана Шалва Папуашвили и Ерлан Кошанов обсудили возможности дальнейшего укрепления парламентских связей, а также сотрудничество двух стран в торгово-экономической, транспортно-энергетической, инвестиционной, туристической, культурной и молодежной сферах, сообщили в пресс-службе законодательного органа. На встрече также были подчеркнуты давние дружеские отношения между Грузией и Казахстаном, их общее прошлое и видение будущего. Кошанов, в свою очередь, заявил, что это первый официальный визит спикера Мажилиса Казахстана в Грузию, который придаст новый импульс отношениям между двумя странами. Спикеры двух стран положительно оценили подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами в рамках официального визита. Папуашвили и Кошанов выразили заинтересованность в обмене опытом в области цифровизации и искусственного интеллекта. На встрече было отмечено, что Грузия и Казахстан являются странами Шелкового пути, и сегодня сотрудничество между двумя странами приобретает особое значение в плане развития Среднего коридора, поскольку именно этот коридор создает многочисленные возможности для мировой торговли. Кошанов также отметил, что Казахстан планирует перейти к однопалатной парламентской системе, а также проводить выборы по партийным спискам, и поинтересовался опытом Грузии в этом направлении. Ранее Кошанов встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. На встрече стороны обсудили дружественные связи и плодотворное сотрудничество между Грузией и Казахстаном. Было отмечено, что Грузия и Казахстан являются стабильными торговыми партнерами, а двусторонний товарооборот в последнее время стремительно растет. На встрече президент Грузии акцентировал внимание на углублении двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

