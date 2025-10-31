https://sputnik-georgia.ru/20251031/gruziya-na-sessii-yunesko-kultura-strategicheskoe-partnerstvo-i-mezhdunarodnyy-dialog-295614295.html

Грузия на сессии ЮНЕСКО: культура, стратегическое партнерство и международный диалог

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела двусторонние встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО. По информации пресс-службы МИД Грузии, глава грузинского внешнеполитического ведомства встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Бочоришвили поблагодарила гендиректора ЮНЕСКО за сотрудничество и поддержку проектов по защите культурного наследия Грузии. В свою очередь Азуле выразила благодарность грузинской стороне за активное участие в деятельности ЮНЕСКО. "На встрече стороны положительно оценили сотрудничество Грузии и ЮНЕСКО в области культуры, образования и науки, а также обсудили перспективы дальнейшего развития этих отношений", – говорится в сообщении. Стороны отметили высокую динамику обмена визитами на уровне руководства стран, а также достигнутый прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве. В ходе обсуждения региональной ситуации главы МИД подчеркнули важность установления долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе, отметив, что стабильность и безопасность являются ключевыми условиями экономического развития и повышения благосостояния населения. Министры также обсудили сотрудничество в рамках развития Центрального коридора и выразили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. В рамках визита Бочоришвили выступила с речью на сессии, подчеркнув роль культуры в формировании национальной идентичности и укреплении международных связей. В своем выступлении министр обратила внимание на важность защиты культурного наследия как для Грузии, так и для всего мира. По словам Бочоришвили, на протяжении веков Грузия создала бесценное культурное наследие, которое продолжает вдохновлять человечество. Министр отметила, что стратегическое географическое положение страны между Европой и Азией способствовало как разнообразию, так и уникальности грузинской культуры. "Наше географическое положение было не только транспортным и экономическим коридором – оно служило связующим мостом для идей, традиций и человеческих взаимосвязей. Культурное наследие Грузии отражает как нашу уникальную идентичность, так и разнообразие, которое определяет сущность нашего народа", – подчеркнула она. 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Самарканде 30 октября. Впервые за более чем 40 лет заседание проходит вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В форуме принимают участие делегации из более чем 190 стран государств-членов. В повестке – вопросы развития образования, науки, культуры и охраны нематериального наследия. В рамках конференции запланированы пленарные заседания, тематические обсуждения, молодежный форум и культурная программа, отражающая наследие Узбекистана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

