Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре

По данным на конец августа, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в сентябре 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 760 миллионов лари (1,14%) и на 1 октября текущего года составил 67,52 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 561,1 миллиона лари (1,46%), а в иностранной валюте – на 198,96 миллиона лари (0,7%).На конец сентября 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,7 миллиарда лари, что на 0,58% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 19,14 миллиарда лари, что на 0,89% больше, чем в августе.За сентябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,59%, или 549,96 миллиона лари, и на 1 октября текущего года составил 35,14 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,77%, что на 0,18 процентного пункта больше данных на 1 сентября 2025 года.По данным на конец августа, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

