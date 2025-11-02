https://sputnik-georgia.ru/20251102/zemletryasenie-proizoshlo-vblizi-gruzino-armyanskoy-granitsy-295637759.html

Землетрясение произошло вблизи грузино-армянской границы

02.11.2025

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 19:49 по тбилисскому времени в Армении в 6 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

