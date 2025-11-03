https://sputnik-georgia.ru/20251103/davituliani-es-ispolzuet-demokratiyu-kak-sredstvo-davleniya-na-gruziyu-295640921.html

Давитулиани: ЕС использует демократию как средство давления на Грузию

Давитулиани: ЕС использует демократию как средство давления на Грузию

Sputnik Грузия

В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо в МИД Грузии, потребовав отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый... 03.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-03T13:53+0400

2025-11-03T13:53+0400

2025-11-03T13:53+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

брюссель

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288957788_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7489695753de70690d7c0b819d4966e2.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В современном мире демократия и ценности нередко используются как инструмент давления и средство для установления политического влияния в странах, заявил заместитель главы сакребуло Тбилиси Бека Давитулиани. Западные страны критикуют грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность связана с позицией Грузии по конфликту на Украине и стремлением правительства отстаивать суверенитет. "В этом мире больше ничего не скрыто. В том числе стало очевидным, что часто демократия и ценности используются как инструмент давления и средство для получения влияния в стране, – заявил Давитулиани в эфире передачи "Имеди LIVE". По словам политика, конфликт на Украине обнажил эту систему. Как отметил Давитулиани, все крупные игроки – Евросоюз, США, Китай и Россия – имеют свои интересы в Грузии. Для ЕС же важно сохранить влияние на транспортном коридоре, по которому могут проходить китайские грузы. Он добавил, что если в Брюсселе посчитают возможным удержать это влияние даже при разрыве отношений с Грузией, то пойдут на такой шаг, а если решат, что это приведет к потере позиций, – выберут другой подход. "Судя по заявлениям, которые делают их политики, если бы им это было выгодно, они уже предприняли бы этот шаг. Эти заявления соответствуют их политике, потому что они видят, что мы не выполняем все их требования безоговорочно", — подчеркнул Давитулиани.Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что 4 ноября будет опубликован отчет о расширении по Грузии. По его словам, это будет содержательный документ, представленный Еврокомиссией, в котором будет детально описано все, что произошло в Грузии за последний год и как это связано со стремлением Грузии стать членом Евросоюза. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

https://sputnik-georgia.ru/20251101/isk-goda-gromkie-zaderzhaniya-i-konflikt-s-evropeyskoy-byurokratiey--gruziya-za-nedelyu-295627215.html

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, брюссель, тбилиси