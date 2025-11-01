https://sputnik-georgia.ru/20251101/isk-goda-gromkie-zaderzhaniya-i-konflikt-s-evropeyskoy-byurokratiey--gruziya-za-nedelyu-295627215.html

Иск года, громкие задержания и конфликт с европейской бюрократией – Грузия за неделю

Иск года, громкие задержания и конфликт с европейской бюрократией – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 01.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-01T18:00+0400

2025-11-01T18:00+0400

2025-11-01T18:00+0400

политика

грузия

обзоры

германия

ереван

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

фонд муниципального развития

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397864_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2aa83d71aa07e1ce1ca777c79bd31d35.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Иск года Главным событием уходящей недели стал поданный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" иск в Конституционный суд о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что вышеуказанные партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 годы, так и попытки саботировать работу парламента в период после 2012 года, когда они оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, призывами партий открыть "второй фронт" после 2022 года.Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Продолжение коррупционного скандала На этой неделе вскрылся еще один коррупционный скандал в Грузии, в котором оказались замешаны высокопоставленные чиновники. На этот раз дело касается растраты средств Фонда муниципального развития на ремонт 30 детских садов. По делу задержан бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Коба Габуния. Ему вменяют злоупотребления служебными полномочиями. Также по делу задержаны бывший исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе, менеджер программы фонда и менеджер проекта этой же организации. Следствие утверждает, что они действовали по поручению Габуния: якобы компания "Лаги Капитал" смогла получить необоснованный аванс из Фонда муниципального развития на ремонт 30 детских садов в размере 11 218 380 лари, из которых руководящие лица ООО "Лаги Капитал" мошенническим путем завладели 9 365 801 лари. Руководство компании "Лаги Капитал" также находится под следствием. Продолжение противостояния с Германией Еще одной обсуждаемой темой недели стал ответ правительства Германии на вопросы партии "Альтернатива для Германии", касающиеся финансирования неправительственных организаций в Грузии и участия в этом процессе посольства Германии, а также лично посла Германии Петера Фишера. В заявлении указано, что "раскрытие конфиденциальной информации о партнерских организациях невозможно из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью лиц, работающих в партнерских организациях в Грузии". Такой ответ не устроил власти Грузии. Глава МИД отметила: печально, что правительство Германии игнорирует стандарты прозрачности финансирования. По ее словам, если Германия заявляет, что организации осуществляют полезную и благотворную деятельность для грузинского общества и государства, то "немыслимо, чтобы это нужно было скрывать от грузинского общества и тем более от того общества, которое платит налоги именно для финансирования этой деятельности". Скандальное решение по Евронесту Делегация парламента Грузии впервые за всю историю воздержалась от участия в пленарном заседании ПА Евронест в Ереване в этом году. Между тем по итогам заседания была принята критическая резолюция по Грузии, в которой Парламентская ассамблея осуждает "систематическое нападение режима "Грузинской мечты" на демократические институты Грузии", а также "фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года" и, следовательно, не признает власть партии "Грузинская мечта". Подобный текст резолюции вызвал негодование грузинских властей. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что для грузинских властей категорически неприемлемо, когда Евронест игнорирует волю населения Грузии и таким образом, выходя за рамки учредительного мандата, по своему усмотрению отменяет выборы и демократические институты страны-члена. "Учитывая враждебные и узкополитические подходы со стороны этих сил в Европарламенте, постоянная парламентская делегация Грузии не будет участвовать в последующих сессиях Евронест", – сказал Папуашвили. Новая инициатива На этой неделе правительство Грузии анонсировало начало работы над 10-летней стратегией развития страны на период с 2026 по 2035 год. "Мы намерены подготовить документ, который станет основой развития страны во всех направлениях", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе. По его словам, документ будет лаконичным, с четко сформулированными конкретными целями и задачами, а также сроками их исполнения. В итоге документ обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в последующие годы, заявили власти.Новый рекорд Грузия уже побила рекорд по числу перевозок в международных аэропортах. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. В январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи. Кроме того, в этот период международные аэропорты Грузии перевезли на 14% больше пассажиров – 6,5 миллиона. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. А между тем Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%. По данным Национальной статистической службы "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2025 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, информации и коммуникации, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Снижение зафиксировано в секторах строительства и энергетики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

https://sputnik-georgia.ru/20251029/podderzhivaete-li-vy-ideyu-konstitutsionnogo-zapreta-partii-edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-295566647.html

https://sputnik-georgia.ru/20251030/rassledovanie-dela-o-korruptsii-v-gruzii--zaderzhaniya-prodolzhayutsya-295609204.html

https://sputnik-georgia.ru/20251030/glava-mid-gruzii-obvinila-pravitelstvo-germanii-vo-lzhi--prichiny-295609562.html

https://sputnik-georgia.ru/20251101/evroparlament-prevratil-platformu-evronest-v-instrument-shantazha--papuashvili-295623270.html

https://sputnik-georgia.ru/20251031/pravitelstvo-gruzii-gotovit-novuyu-strategiyu-razvitiya-strany-295613285.html

https://sputnik-georgia.ru/20251031/chislo-reysov-v-aeroportakh-gruzii-bet-rekordy-295611010.html

германия

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

политика, грузия, обзоры, германия, ереван, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, фонд муниципального развития, грузинская мечта - демократическая грузия