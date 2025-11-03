https://sputnik-georgia.ru/20251103/evrosoyuz-idet-k-razlozheniyu-shakarishvili-o-buduschem-gruzii-i-zapada-295641899.html

Евросоюз идет к разложению: Шакаришвили о будущем Грузии и Запада

Евросоюз идет к разложению: Шакаришвили о будущем Грузии и Запада

Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что если к 2030 году европейская бюрократия изменится, то вступление в Евросоюз будет полезно для... 03.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-03T16:56+0400

2025-11-03T16:56+0400

2025-11-03T16:56+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

тбилиси

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/17/274147175_0:31:3067:1756_1920x0_80_0_0_d1f5fe94847162b992d2e4205d969615.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В то время как Евросоюз переживает период упадка, Грузия должна сосредоточиться на собственных интересах и разумно использовать свое стратегическое расположение, заявил член организации "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили.Ранее, летом 2025 года, "Единая нейтральная Грузия" предложила провести вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь организация предлагает провести референдум. "Ситуация становится все более тяжелой, и последнее решение – стратегия Еврокомиссии по вопросам ЛГБТК+* на 2026-2030 годы – является еще одним ярким подтверждением того, что положение внутри ЕС не только не улучшается, но и стремительно движется к упадку и разложению, – заявил Шакаришвили. По его оценке, продолжение риторики о том, что Грузия станет членом Евросоюза в 2030 или 2050 году, – это лишь продолжение того плена, в который страна была искусственно загнана много лет назад. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что если к 2030 году европейская бюрократия изменится, то вступление в Евросоюз будет полезно для Грузии, а пока политика Грузии остается неизменной. Как ранее сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, 4 ноября будет опубликован отчет о расширении ЕС касательно Грузии. По его словам, это будет содержательный документ, представленный Еврокомиссией, в котором будет детально описано все, что произошло в Грузии за последний год и как это связано со стремлением Грузии стать членом ЕС. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251101/isk-goda-gromkie-zaderzhaniya-i-konflikt-s-evropeyskoy-byurokratiey--gruziya-za-nedelyu-295627215.html

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, тбилиси, брюссель