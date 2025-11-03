https://sputnik-georgia.ru/20251103/gruziya-i-kitay-podpishut-soglasheniya-o-sotrudnichestve-vo-vremya-vizita-premera-v-shankhay-295643863.html

Грузия и Китай подпишут соглашения о сотрудничестве во время визита премьера в Шанхай

Грузия и Китай подпишут соглашения о сотрудничестве во время визита премьера в Шанхай

Sputnik Грузия

В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство 03.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-03T12:52+0400

2025-11-03T12:52+0400

2025-11-03T13:13+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

мариам квривишвили

китай

шанхай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0a/291709890_0:0:584:329_1920x0_80_0_0_a5d9c7896143d0ae28cb6a0c1998b278.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай между двумя странами будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна прибыл с визитом в Шанхай. "В рамках визита будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях между Китаем и Грузией. Этот визит станет хорошей возможностью для углубления тесных экономических связей между двумя странами", – заявила Бочоришвили. По ее словам, в Шанхае состоится выставка, в которой Грузия примет участие в качестве почетного гостя. "Это очень хорошая возможность для укрепления и углубления экономических связей между Грузией и Китаем. В рамках этой выставки состоится встреча премьер-министров, что имеет политическое значение для обсуждения различных вопросов между двумя странами и укрепления отношений", – добавила Бочоришвили Как отметила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили, впервые Грузия выступит в качестве почетного гостя на крупнейшей в Китае международной импортной выставке. "Вместе с нами в Китай отправятся около 40 грузинских компаний, которые получат возможность достойно представить продукцию, произведенную в Грузии, в рамках международной выставки", – заявила Квривишвили. По ее словам, важнейшей задачей для страны является экспорт грузинской продукции. Кобахидзе отправился в Шанхай вместе с делегацией, в состав которой входят: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-privlekaet-rekordnye-investitsii--ministr-ob-itogakh-foruma-shelkovogo-puti-295553139.html

китай

шанхай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, китай, шанхай