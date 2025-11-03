Новый формат общения: Каладзе начнет личные встречи с жителями Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20251103/novyy-format-obscheniya-kaladze-nachnet-lichnye-vstrechi-s-zhitelyami-tbilisi-295644418.html

Каха Каладзе был переизбран мэром Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления 4 октября, получив 71,68% голосов избирателей 03.11.2025

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что с 12 ноября начнет проводить регулярные встречи с жителями столицы, которые позволят установить более тесную связь с горожанами, лично выслушивать их мнения и предложения, а также оперативно реагировать на существующие проблемы. Сакребуло Тбилиси большинством голосов утвердило новый состав столичного правительства 31 октября. Кандидатуры членов кабинета депутатам представил сам Каладзе. Согласно решению сакребуло, пост вице-мэра занял Георгий Ткемаладзе, а заместителями мэра стали Ираклий Бенделиани, Каха Абуладзе и Андрия Басилая. "С 12 ноября, каждую среду, вместе с членами моей команды я буду проводить встречи с жителями в мэрии Тбилиси с 16:00 до 18:00. Это даст мне возможность лично пообщаться с тбилисцами, чтобы не осталось ни одного гражданина, чье мнение не будет услышано", — заявил Каладзе в видеообращении. Как отметил Каладзе, утверждение нового состава правительства Тбилиси стало для него эмоциональным моментом, поскольку третий срок на посту мэра накладывает особую ответственность. По его словам, поддержка горожан подтверждает правильность выбранного курса и дает возможность продолжить начатые реформы, реализовать предвыборные обещания и внести еще больший вклад в развитие столицы. По словам мэра, активная коммуникация с населением продолжится и в будущем. Каладзе поблагодарил жителей Тбилиси за доверие и поддержку, пообещав оправдать их ожидания конкретными делами. Он подчеркнул, что вместе со своей командой продолжит активно работать на благо города, поддерживать постоянный контакт с населением и реагировать на их нужды. По словам мэра, ежедневное общение с горожанами и их поддержка придают ему мотивацию делать Тбилиси еще более красивым и благоустроенным. "Еще раз благодарю за поддержку, которую я чувствую на протяжении многих лет — это очень эмоционально для меня и придает мотивацию. Мы сделаем все, чтобы наш город стал еще красивее и благоустроеннее", — подчеркнул Каладзе. Каха Каладзе был переизбран мэром Тбилиси на выборах органов местного самоуправления 4 октября, получив 215 363 голоса избирателей (71,68%) и победив в первом туре. Это его третий срок на должности мэра столицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

