Отчет Еврокомиссии тенденциозен и его объективность вызывает вопросы – МИД Грузии

Отчет Еврокомиссии тенденциозен и его объективность вызывает вопросы – МИД Грузии

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии назвало доклад Еврокомиссии о Грузии тенденциозным и призвало не использовать тему вступления в ЕС как политический инструмент. Согласно опубликованному докладу на фоне заключения Европейского совета 2024 года Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии, По данным МИД отчет Еврокомиссии тенденциозно оценивает ряд событий в отношении Грузии, что не было неожиданным. МИД отмечает, что в отчете Еврокомиссии должен отражаться прогресс, достигнутый в течение года, на основе информации, представленной странами-кандидатами, а также работы, проделанной в рамках форматов диалога, определенных Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. "Следует отметить, что европейская сторона, под предлогом приостановления диалога с грузинской стороной на основании выводов Европейского совета от 27 июня 2024 года, не провела ни одной встречи с Грузией на каком-либо уровне, предусмотренной Соглашением об ассоциации, в течение прошлого года", - отмечает МИД Грузии. Более того, по данным МИД, европейская сторона официально отказалась принять отчет "Программы экономических реформ", представленный по методологии, разработанной для стран-кандидатов/потенциальных кандидатов в члены Европейского союза, и оценить прогресс Грузии. "На фоне того, что показатели Грузии улучшаются по ряду международных рейтингов, в том числе в направлении добросовестности правительства, бюрократии и борьбы с коррупцией, эффективности управления, а также очевидна стабильная макроэкономическая среда и высокий экономический рост, должны быть поставлены серьезные вопросы об объективности оценки, содержащейся в отчете Еврокомиссии", - отмечается в заявлении. Кроме того, у МИД Грузии вызывают обеспокоенность шаги и заявления институтов Европейского союза в отношении Грузии, направленные на оказание влияния на внутреннюю политику Грузии и противоречащие как духу отношений между Грузией и Европейским союзом, так и нашим общим интересам. По данным МИД, Грузия привержена соглашениям, заключенным с Европейским союзом, и добросовестно продолжает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Соглашения об ассоциации, с тем чтобы обеспечить сближение страны с европейскими стандартами в процессе евроинтеграции. "Правительство Грузии, как ответственный и преданный партнер, еще раз подтверждает свое стремление к уважительному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским союзом, основанному на общих ценностях и принципах, а не на принуждении", – говорится в заявлении. Что написано в докладе Согласно докладу состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. "Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов" - говорится в докладе. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

