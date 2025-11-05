https://sputnik-georgia.ru/20251105/doklad-evrokomissii-govorit-o-regresse-es-a-ne-gruzii--papuashvili-295660428.html

Доклад Еврокомиссии говорит о регрессе ЕС, а не Грузии – Папуашвили

Доклад Еврокомиссии говорит о регрессе ЕС, а не Грузии – Папуашвили

05.11.2025

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Общество становится свидетелем отдаления Брюсселя от европейских ценностей, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно опубликованному докладу, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии. По его словам, вместо защитника демократии и прав человека оказалась идеологизированная бюрократическая машина, которая пытается заставить замолчать критиков и упразднить оппонентов, причем так, что для достижения этой цели считает приемлемым любое средство. "Бюрократия, которая пропиталась скрытой политической повесткой, высокомерным отношением и неуважением ко всем тем странам, которые не проявляют слепого повиновения, пытается самостоятельно принимать решения и пользоваться суверенным правом управления государством", - заявил Папуашвили. Спикер парламента отметил, что хорошим примером такой бюрократии является представленный сегодня Еврокомиссией отчет по Грузии, где "органично сливаются избитые политические обвинения, ложь, враждебная риторика и преднамеренное вредительство". Он отметил, что та часть отчета, которая оценивает прогресс страны на основе измеримых параметров, написана в чрезвычайно сухой и немногословной форме, а политическая часть отчета резко агрессивна и несправедлива. "Именно поэтому мы хотим четко заявить, что в результате подобного несправедливого, предвзятого, антидемократического, направленного на поляризацию страны и деструктивного отношения, если у кого-то и есть откат, то это именно у сегодняшних правящих институтов Евросоюза", – сказал Папуашвили. По его словам, ценностный откат Брюсселя в отношении Грузии особенно проявился летом 2022 года, когда Грузии было отказано в статусе страны-кандидата в Евросоюз, несмотря на то, что Грузия явно была и есть впереди Молдовы и Украины по всем основным показателям интеграции в Евросоюз. По его словам, у народа Грузии есть достойный ответ Брюсселю. "Сейчас Брюссель пытается играть, апеллируя к ценностям, тогда как у правительства и народа Грузии есть настоящий ответ на их требования, когда дело касается демократии и верховенства закона: это грузинские и европейские ценности – толерантность, верховенство закона, уважение и развитие мира", – сказал Папуашвили. В то же время он отметил, что Грузия не откажется от своего стремления вступить в ЕС. "Грузия продолжит подготовку страны к членству в Евросоюзе. Не в тот Европейский союз, который сегодняшняя бюрократия Брюсселя лишает европейского содержания и оставляет только союзом, а в тот Европейский союз, целью которого является возвращение европейских ценностей", – сказал Папуашвили. Что написано в докладе Согласно докладу состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. "Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов", – говорится в докладе. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС. Прогресс и регресс Грузии Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в большинстве сфер, в том числе и в вопросе борьбы с коррупцией, экономике и правосудии. В то же время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода. "Грузинские власти активно участвуют в распространении дезинформационных нарративов против Европейского Союза и упразднили грузинские структуры для борьбы с дезинформацией", – отмечено в докладе. При этом в докладе отмечено, что власти Грузии продолжали заявлять об интеграции в ЕС как о своем главном приоритете, систематически участвуя во враждебной антиевропейской риторике, манипулятивных нарративах и теориях заговора. Такой подход подрывает соответствие Грузии ценностям ЕС и ослабляет ее способность противостоять иностранным дезинформационным угрозам, отмечено в документе. Еврокомиссия дала Грузии рекомендации по 33 различным направлениям для достижения прогресса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

