Михаил Нейжмаков: "Брюссель использует евроинтеграцию как инструмент давления на Грузию"

Российский политический аналитик Михаил Нейжмаков рассказал, почему отношения между ЕС и Грузией остаются напряженными и какие мотивы стоят за заявлениями об... 05.11.2025, Sputnik Грузия

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, ЕС традиционно пристально следит за внутренней политикой стран-кандидатов, особенно если на повестке – оппозиция с проевропейскими лозунгами. Брюссель, по его оценке, использует тему евроинтеграции как рычаг давления, напоминая о возможности пересмотра безвизового режима.Нейжмаков отмечает, что отношения между ЕС и Грузией остаются самыми прохладными за последние годы. При этом "Грузинская мечта" не отказывается от курса на вступление, но все чаще говорит о его реализации лишь при изменении политической конъюнктуры в Европе.Отдельно аналитик прокомментировал решение Тбилиси не присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, это объясняется экономическим прагматизмом и значительным товарооборотом между странами. Грузия, по мнению Нейжмакова, сохраняет курс на многовекторную внешнюю политику, где Россия остается одним из ключевых направлений.

