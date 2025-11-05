https://sputnik-georgia.ru/20251105/mikhail-neyzhmakov-bryussel-ispolzuet-evrointegratsiyu-kak-instrument-davleniya-na-gruziyu-295671982.html
Михаил Нейжмаков: "Брюссель использует евроинтеграцию как инструмент давления на Грузию"
Sputnik Грузия
Российский политический аналитик Михаил Нейжмаков рассказал, почему отношения между ЕС и Грузией остаются напряженными и какие мотивы стоят за заявлениями об... 05.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-05T18:36+0400
2025-11-05T18:36+0400
2025-11-05T18:36+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
грузия - евросоюз
евросоюз
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, ЕС традиционно пристально следит за внутренней политикой стран-кандидатов, особенно если на повестке – оппозиция с проевропейскими лозунгами. Брюссель, по его оценке, использует тему евроинтеграции как рычаг давления, напоминая о возможности пересмотра безвизового режима.Нейжмаков отмечает, что отношения между ЕС и Грузией остаются самыми прохладными за последние годы. При этом "Грузинская мечта" не отказывается от курса на вступление, но все чаще говорит о его реализации лишь при изменении политической конъюнктуры в Европе.Отдельно аналитик прокомментировал решение Тбилиси не присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, это объясняется экономическим прагматизмом и значительным товарооборотом между странами. Грузия, по мнению Нейжмакова, сохраняет курс на многовекторную внешнюю политику, где Россия остается одним из ключевых направлений.
Российский политический аналитик Михаил Нейжмаков рассказал, почему отношения между ЕС и Грузией остаются напряженными и какие мотивы стоят за заявлениями об "откате от демократии".
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, ЕС традиционно пристально следит за внутренней политикой стран-кандидатов, особенно если на повестке – оппозиция с проевропейскими лозунгами.
Брюссель, по его оценке, использует тему евроинтеграции как рычаг давления, напоминая о возможности пересмотра безвизового режима.Нейжмаков отмечает, что отношения между ЕС и Грузией остаются самыми прохладными за последние годы. При этом "Грузинская мечта" не отказывается от курса на вступление, но все чаще говорит о его реализации лишь при изменении политической конъюнктуры в Европе.
Отдельно аналитик прокомментировал решение Тбилиси не присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, это объясняется экономическим прагматизмом и значительным товарооборотом между странами. Грузия, по мнению Нейжмакова, сохраняет курс на многовекторную внешнюю политику, где Россия остается одним из ключевых направлений.