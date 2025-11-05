https://sputnik-georgia.ru/20251105/pochemu-es-ne-osudil-shturm-dvortsa-papuashvili-kritikuet-bryussel-za-otkat-demokratii-295664147.html

Почему ЕС не осудил штурм дворца? Папуашвили критикует Брюссель за откат демократии

Почему ЕС не осудил штурм дворца? Папуашвили критикует Брюссель за откат демократии

По словам председателя парламента Грузии, 4 октября не было двух сторон конфликта – насилие исходило лишь от поддерживаемых Брюсселем радикалов

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Евросоюз не осудил штурм президентского дворца, потому что насилие исходило от поддерживаемых им же радикалов – этот отказ стал ярким доказательством ценностного кризиса и антидемократического курса Брюсселя, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. К публикации он приложил ответ посла ЕС в Грузии Павла Герчинского на вопрос о событиях 4 октября. В нем посол напомнил о заявлении верховного представителя ЕС Кая Каллас и еврокомиссара Марты Кос. По словам Герчинского, они "призвали все стороны воздержаться от насилия, сохранять спокойствие, проявлять сдержанность в период после выборов, а также призвали власти обеспечить защиту прав человека". По его словам, 4 октября не было двух сторон конфликта – насилие исходило лишь от поддерживаемых Брюсселем радикалов, и именно поэтому Евросоюз не решился их осудить. "Никакого "все", кто якобы должен был воздержаться от насилия, 4 октября не существовало. Была лишь одна насильственная сторона – поддержанные Брюсселем радикалы. Их осуждение означало бы осуждение самого себя. Вот истинная причина отказа от осуждения", – отметил Папуашвили. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

