https://sputnik-georgia.ru/20251106/posol-germanii-vernulsya-v-tbilisi-295679578.html

Посол Германии вернулся в Тбилиси

06.11.2025

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. После консультаций в Берлине посол Германии Петер Фишер вернулся в Грузию, сообщили в МИД Германии. МИД Германии 19 октября временно отозвал посла в Грузии Петера Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

