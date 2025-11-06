https://sputnik-georgia.ru/20251106/torzhestvo-pravosudiya-ili-mest--v-gruzii-otsenili-obvineniya-oppozitsionnykh-politikov-295681840.html

Торжество правосудия или месть – в Грузии оценили обвинения оппозиционных политиков

06.11.2025

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В правящей партии расценили обвинения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и лидерам оппозиционных партий, как логичное, а вот в оппозиции посчитали действия прокуратуры местью. Генпрокуратура Грузиии предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, лидеру партии "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе, лидерам партии "Ахали" Нике Гварамия, Нике Мелия, лидеру партии "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе, лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария и лидерам партии "Сильная Грузия Лело" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в преступлениях против государства за действия после начала конфликта на Украине в 2022 году. Оправданным считает обвинения и генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Когда у тебя есть статус политика и ты представляешь конкретную политическую партию, в первую очередь, ты должен служить народу, а не представителям другой страны", - сказал Каладзе По его словам, эти политики занимались антигосударственной деятельности и им нет места в грузинской политике. А вот в партии "Единое национальное движение" посчитали, что новые обвинения Саакашвили это месть. В партии "Сильная Грузия" увидели в обвинение политическое преследование оппонентов. "Мы видим абсурд прокуратуры - сказки, каждое слово обвинения является безосновательным, ложью и высосанным из пальца - это целенаправленное политическое преследование против лидеров нашей партии", - сказал член партии Тазо Датунашвили. А вот в партии "Ахали" усмотрели в этом ответ грузинской власти на критику в докладе Еврокомиссии. "Все мы осознаем, что это ответ на самое тяжелое заключение Евросоюза о расширении. Мы понимаем, что сейчас режим пытается дать понять всей стране и миру, что здесь нет шансов на перемены", - заявил один из членов партии Георгий Киртадзе. Детали обвинения По данным прокуратуры Саакашвили предъявлены обвинения по статье "призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" - по статьям "саботаж" и "помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "саботаж", "предоставление материальных ценностей для саботажа" и "помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже. По данным прокуратуры, после начала конфликта на Украине в ущерб государственным интересам Грузии и с целью создания искусственной основы для введения против страны международных санкций, они: Также оппозиционеры предоставляли сведения и документы о госслужащих, чтобы против них ввели санкции, в результате чего под санкции западных стран попали 300 человек. А в октябре 2024 года, после поражения на парламентских выборах, они публично призывали к революции, свержению правительства, пикетированию государственных зданий и физическому столкновению с правоохранителями. А также финансировали противоправные действия протестующих на акциях после 28 ноября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

