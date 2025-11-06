https://sputnik-georgia.ru/20251106/torzhestvo-pravosudiya-ili-mest--v-gruzii-otsenili-obvineniya-oppozitsionnykh-politikov-295681840.html
Торжество правосудия или месть – в Грузии оценили обвинения оппозиционных политиков
Торжество правосудия или месть – в Грузии оценили обвинения оппозиционных политиков
06.11.2025
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В правящей партии расценили обвинения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и лидерам оппозиционных партий, как логичное, а вот в оппозиции посчитали действия прокуратуры местью.
Генпрокуратура Грузиии предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, лидеру партии "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе, лидерам партии "Ахали" Нике Гварамия, Нике Мелия, лидеру партии "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе, лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария и лидерам партии "Сильная Грузия Лело" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в преступлениях против государства за действия после начала конфликта на Украине в 2022 году.
"В том, что заявил Генпрокурор, нет ничего нового, потому что мы видели это в прямом эфире. Они (обвиняемые – ред.) говорили, что Грузия – это дыра для поставок российского оружия, необходимо незаконное изменение конституционного строя и т.д", - заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили.
Оправданным считает обвинения и генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Когда у тебя есть статус политика и ты представляешь конкретную политическую партию, в первую очередь, ты должен служить народу, а не представителям другой страны", - сказал Каладзе
По его словам, эти политики занимались антигосударственной деятельности и им нет места в грузинской политике.
А вот в партии "Единое национальное движение" посчитали, что новые обвинения Саакашвили это месть.
"Это не просто политическая вендетта, это вышло за ее рамки, это личная месть. Не только политические партии запрещают и формально упраздняют, но и в отношении конкретных политиков есть решение, что солнечного света на свободе они больше не увидят", - сказал один из лидеров партии Леван Саникидзе.
В партии "Сильная Грузия" увидели в обвинение политическое преследование оппонентов.
"Мы видим абсурд прокуратуры - сказки, каждое слово обвинения является безосновательным, ложью и высосанным из пальца - это целенаправленное политическое преследование против лидеров нашей партии", - сказал член партии Тазо Датунашвили.
А вот в партии "Ахали" усмотрели в этом ответ грузинской власти на критику в докладе Еврокомиссии.
"Все мы осознаем, что это ответ на самое тяжелое заключение Евросоюза о расширении. Мы понимаем, что сейчас режим пытается дать понять всей стране и миру, что здесь нет шансов на перемены", - заявил один из членов партии Георгий Киртадзе.
По данным прокуратуры Саакашвили предъявлены обвинения по статье "призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" - по статьям "саботаж" и "помощь иностранной силе во враждебной деятельности".
Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "саботаж", "предоставление материальных ценностей для саботажа" и "помощь иностранной силе во враждебной деятельности".
Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже.
По данным прокуратуры, после начала конфликта на Украине в ущерб государственным интересам Грузии и с целью создания искусственной основы для введения против страны международных санкций, они:
сообщали представителям иностранных государств данные об импорте нефтепродуктов в Грузию;
передавали им выдуманную информацию о ситуации в грузинской военной сфере;
распространяли ложные сообщения, якобы воздушное пространство Грузии используется для доставки иранских боевых беспилотников в РФ.
Также оппозиционеры предоставляли сведения и документы о госслужащих, чтобы против них ввели санкции, в результате чего под санкции западных стран попали 300 человек.
А в октябре 2024 года, после поражения на парламентских выборах, они публично призывали к революции, свержению правительства, пикетированию государственных зданий и физическому столкновению с правоохранителями.
А также финансировали противоправные действия протестующих на акциях после 28 ноября 2024 года.