В чем обвиняют оппозиционных политиков в Грузии и Саакашвили – подробности от прокуратуры

По данным следствия, 28 ноября 2024 года насильственное противостояние с сотрудниками полиции начавшееся по призыву лидеров у здания парламента, продолжалось в... 06.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Прокуратура обнародовала детали обвинений предъявленных лидерам оппозиционных партий и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По данным прокуратуры, Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже. Для Хазарадзе и Джапаридзе прокуратура потребует залога. Остальные политики уже находятся в тюрьме по другим приговорам. Детали дела По версии прокатуры, после того как во избежание возможного конфликта с Российской Федерацией правительство Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрало политику невведения экономических санкций и сохранения мира в стране после начала конфликта на Украине, некоторые лидеры оппозиционных партий, действующих в Грузии, – Элене Хоштария, Зураб "Гирчи" Джапаридзе и Георгий Вашадзе, действовали в ущерб государственным интересам Грузии. "С целью создания искусственной основы для введения международных санкций, они предоставляли представителям иностранного государства информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о имеющейся в их распоряжении или вымышленной ситуации в военной сфере Грузии, распространяли ложную информацию о том, что воздушное пространство Грузии использовалось для поставки иранских боевых дронов в Российскую Федерацию", – отмечается в сообщении. По данным прокуратуры, Элене Хоштария, Зураб "Гирчи" Джапаридзе и Георгий Вашадзе периодически предоставляли представителям иностранных государств информацию и документальные материалы, в том числе списки лиц, работающих на государственной службе, для введения санкций.Кроме того, по версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб "Гирчи" Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия для радикализации процесса на улице. "Вышеуказанные лица публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями", – отмечается в документе. По данным прокуратуры, с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в средствах массовой информации, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "развалу режима". "Акции, начавшиеся у здания парламента, в короткие сроки вышли за рамки, установленные законом. Неоднократно имели место целенаправленные и организованные столкновения с полицией, бросание так называемых "коктейлей Молотова", легковоспламеняющихся и зажигательных веществ в сторону правоохранителей", – отмечено в заявлении. По данным прокуратуры, действия протестующих координировались вышеупомянутыми политиками."В то же время насильственные группы действовали по взаимному согласию и систематически поддерживали связь друг с другом с помощью так называемых раций, которые, среди прочего, были изъяты в результате обысков, проведенных в офисах оппозиционных партий, в том числе в офисах "Единого национального движения", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы", – отмечается в сообщении. "В результате насильственные группы нанесли вред здоровью 158 сотрудников правоохранительных органов, в том числе нескольким из них были нанесены тяжелые повреждения, подожгли комнаты в здании парламента, чем значительно повредили здание, а также подожгли специальную технику, принадлежащую полиции, уничтожили движимое и недвижимое имущество, находящееся в государственной и частной собственности на проспекте Руставели", – отмечается в заявлении. Кроме того, прокуратура указывает, что параллельно с этим координированно осуществлялся сбор и предоставление финансовых средств и материальных ресурсов насильственным группам, в чем, наряду с политиками, активно участвовали неправительственные организации и специально созданные для этой цели так называемые фонды, которые, в свою очередь, получали финансирование от международных доноров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

