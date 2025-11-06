https://sputnik-georgia.ru/20251106/villi-sanol-obyavil-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-na-matchi-s-ispaniey-i-bolgariey-295683678.html

Вилли Саньоль объявил расширенный состав сборной Грузии на матчи с Испанией и Болгарией

Вилли Саньоль объявил расширенный состав сборной Грузии на матчи с Испанией и Болгарией

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет дома Испанию, а 18 ноября – сыграет в Болгарии 06.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-06T22:44+0400

2025-11-06T22:44+0400

2025-11-06T22:44+0400

спорт

новости

грузия

вилли саньоль

георгий мамардашвили

гурам кашия

испания

болгария

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/14/288518539_0:94:1441:904_1920x0_80_0_0_272f3c89d2ad94222316948464cf315c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Вилли Саньоль назвал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира против Испании и Болгарии, сообщили в Федерации футбола.Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет дома Испанию, а 18 ноября – сыграет в Болгарии. Этими матчами подопечные Вилли Саньоля завершат отборочный этап чемпионата мира. Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция) и Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лука Лохошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гохолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия) и Александре Нариманидзе ("Жилина", Словакия). Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Габриэль Сигуа ("Лозанна Спорт", Швейцария), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Мец, Франция"), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Абуашвили ("Мец, Франция"), Юрий Табатадзе ("Кадис", Испания), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили (Сараево, Босния и Герцеговина) и Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

испания

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, вилли саньоль, георгий мамардашвили, гурам кашия, испания, болгария, футбол, сборная грузии по футболу, чемпионат мира по футболу