Сотрудничество с Китаем очень ценно для Грузии – премьер

Премьер-министр Грузии считает Китай ответственной и мирной сверхдержавой, что делает отношения с Пекином особенно ценными для Тбилиси 07.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Углубленное сотрудничество с Китаем очень ценно для Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Грузия в качестве почетного гостя принимает участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая открылась 5 ноября. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. "Мы рады, что у нас есть стратегическое партнерство с Китаем, мы подписали соглашение о свободной торговле, и у нас есть безвизовый режим с Китаем, что помогает нам в развитии нашей функции взаимосвязанности, укреплении нашей экономики, укреплении политических позиций. Поэтому углубленное сотрудничество с Китаем очень ценно для нас", – сказал Кобахидзе.При этом он отметил, что сотрудничество с Китаем играет особую роль. При этом премьер-министр отметил, что Грузия не будет делать выбор между более тесными связями с Евросоюзом, Россией, Китаем, Соединенными Штатами. "Я не думаю, что нам придется делать какой-то особый выбор. У нас прозападное видение, и наша цель – стать полноправным членом Евросоюза. Это очень стратегическая и очень четкая цель. Я думаю, также очень важно, чтобы Евросоюз использовал роль Грузии для расширения сотрудничества с Востоком", – сказал Кобахидзе. По его мнению, поскольку у Евросоюза нет доступа к российскому рынку и дешевым природным ресурсам, ЕС должен попытаться наладить отношения с Востоком. "С 2021 года у Евросоюза нет доступа к российскому рынку, который был экономически важным рынком для Евросоюза, они также потеряли доступ к дешевым природным ресурсам. В этой ситуации, конечно, Евросоюз должен попытаться расширить экономическое сотрудничество с Востоком, азиатским рынком, и Грузия может сыграть очень важную роль в этом отношении для Евросоюза", – сказал Кобахидзе. По его словам, в этом направлении Грузия может стать связующим звеном, и ЕС может получить выгоду от членства Грузии. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

