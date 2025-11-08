https://sputnik-georgia.ru/20251108/avtomobili-v-gruzii-budut-shtrafovat-za-prevyshenie-norm-shuma--295699954.html

Автомобили в Грузии будут штрафовать за превышение норм шума

Автомобили в Грузии будут штрафовать за превышение норм шума

Sputnik Грузия

С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума 08.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-08T17:01+0400

2025-11-08T17:01+0400

2025-11-08T17:01+0400

грузия

новости

общество

грузинские дороги, машины и их водители

водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1a/286541316_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_f20e7c1b583a594bab62b5b5356e5db5.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Автомобили в Грузии с 1 января 2026 года будут штрафовать за превышение норм шума, соответствующие поправки в Кодекс административных нарушений уже обнародованы на сайте "Законодательного вестника". Штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. Изначально штрафы планировалось ввести еще в 2024 году, однако власти Грузии отложили вступление поправок в силу, чтобы водители успели подготовиться к новым правилам. Нет старым грузовикам – какие машины нельзя будет ввозить в Грузию>>С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Текущий курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7075 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители