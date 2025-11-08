https://sputnik-georgia.ru/20251108/gruziya-ukrepit-svoyu-rol-svyazuyuschego-zvena-mezhdu-vostokom-i-zapadom--premer--295702451.html

Грузия укрепит свою роль связующего звена между Востоком и Западом – премьер

Грузия укрепит свою роль связующего звена между Востоком и Западом – премьер

Sputnik Грузия

Участие Грузии в проекте "Один пояс, один путь" дает стране большую перспективу, она делает все возможное для укрепления своей транзитной функции 08.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-08T14:58+0400

2025-11-08T14:58+0400

2025-11-08T14:58+0400

грузия

новости

экономика

китай

европа

азия

ираклий кобахидзе

си цзиньпин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_0:165:2048:1317_1920x0_80_0_0_222f30fffec207a9578e7c13cb3fb9a4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия делает все возможное, чтобы занять сильное положение в проекте "Один пояс, один путь" и быть связующим звеном между Западом и Востоком, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Инициатива "Один пояс, один путь" – это масштабный проект Китая, предложенный в 2013 году Си Цзиньпином с целью развития международной торговли и сотрудничества путем создания новых инфраструктурных связей. Проект включает в себя два основных направления: "Экономический пояс Шелкового пути" (сухопутные маршруты) и "Морской Шелковый путь XXI века" (морские маршруты), охватывая страны от Азии до Европы и Африки. По его словам, участие Грузии в этом проекте дает стране большую перспективу, и она делает все возможное для укрепления транзитной функции. "Наше участие в инициативе "Один пояс, один путь" для нас очень перспективно. Мы хотим как можно больше укрепить нашу транзитную функцию и вкладываем в это большие инвестиции, особенно в инфраструктуру", – сказал Кобахидзе. Кобахидзе отметил, что Грузия вкладывает большие инвестиции в строительство автомагистралей, морских портов, аэропортов, железных дорог, чтобы страна стала более сильным игроком с точки зрения связности различных частей мира. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Сотрудничество с Китаем очень ценно для Грузии – премьер>>Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

европа

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, китай, европа, азия, ираклий кобахидзе, си цзиньпин