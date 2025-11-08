Грузия укрепит свою роль связующего звена между Востоком и Западом – премьер

https://sputnik-georgia.ru/20251108/gruziya-ukrepit-svoyu-rol-svyazuyuschego-zvena-mezhdu-vostokom-i-zapadom--premer--295702451.html
Инициатива "Один пояс, один путь" – это масштабный проект Китая, предложенный в 2013 году Си Цзиньпином с целью развития международной торговли и сотрудничества путем создания новых инфраструктурных связей. Проект включает в себя два основных направления: "Экономический пояс Шелкового пути" (сухопутные маршруты) и "Морской Шелковый путь XXI века" (морские маршруты), охватывая страны от Азии до Европы и Африки.

Средний коридор

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия делает все возможное, чтобы занять сильное положение в проекте "Один пояс, один путь" и быть связующим звеном между Западом и Востоком, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Инициатива "Один пояс, один путь" – это масштабный проект Китая, предложенный в 2013 году Си Цзиньпином с целью развития международной торговли и сотрудничества путем создания новых инфраструктурных связей. Проект включает в себя два основных направления: "Экономический пояс Шелкового пути" (сухопутные маршруты) и "Морской Шелковый путь XXI века" (морские маршруты), охватывая страны от Азии до Европы и Африки.
"Мы делаем все возможное, чтобы играть сильную роль в инициативе "Один пояс, один путь". Грузия имеет стратегическое положение. Исторически Грузия была связующим звеном между Западом и Востоком, Европой и Азией, и в этом контексте, конечно, мы хотим укрепить нашу роль как страны, связывающей Запад и Восток", – заявил Кобахидзе.
По его словам, участие Грузии в этом проекте дает стране большую перспективу, и она делает все возможное для укрепления транзитной функции.
"Наше участие в инициативе "Один пояс, один путь" для нас очень перспективно. Мы хотим как можно больше укрепить нашу транзитную функцию и вкладываем в это большие инвестиции, особенно в инфраструктуру", – сказал Кобахидзе.
Кобахидзе отметил, что Грузия вкладывает большие инвестиции в строительство автомагистралей, морских портов, аэропортов, железных дорог, чтобы страна стала более сильным игроком с точки зрения связности различных частей мира.
"Инициатива "Средний коридор" может сыграть очень важную роль в развитии экономического партнерства и торговых отношений между разными странами. Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия создают очень интересный маршрут для экономических связей и торгового партнерства", – сказал Кобахидзе.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.