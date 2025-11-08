https://sputnik-georgia.ru/20251108/kak-chasto-v-gruzii-shtrafuyut-za-melkoe-khuliganstvo--dannye-mvd-295699776.html

Как часто в Грузии штрафуют за мелкое хулиганство – данные МВД

В Грузии данная статья часто применяется к участникам акций протеста в случае нарушения ими общественного порядка 08.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. К административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство" в период с 1 января по 16 октября 2025 года в Грузии было привлечено 1 582 человека, говорится в информации на сайте МВД Грузии. "Мелкое хулиганство" – одна из статей Кодекса административных правонарушений, за которую с 1 октября иностранным гражданам может грозить выдворение из страны, при этом они не смогут въехать в Грузию в течение трех лет непосредственно после выдворения.Из 1 582 человек, привлеченных к ответственности за это административное правонарушение, 1 477 мужчин и 105 женщин. Под понятием "мелкое хулиганство" в Грузии подразумевается мат в общественных местах, оскорбительное поведение в отношении граждан или любое другое действие, которое нарушает общественный порядок и/или спокойствие граждан. В Грузии данная статья Кодекса административного правонарушения часто применяется к участникам акций протеста в случае нарушения ими общественного порядка. МВД возбудило уголовное дело за повторное перекрытие дороги во время протеста в Тбилиси>>Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3,5 тысячи лари либо административным заключением на срок до 20 дней. Для тех, кто уже привлекался за данное нарушение, штраф составляет от 3 до 3,5 тысячи лари, а административный арест может составить от 5 до 60 дней.Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7075 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

